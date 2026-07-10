مداحی‌های استودیویی ایرانی، این‌روزها طرفداران مختلفی از کشورهای مختلف و غیرمسلمان دنیا جذب کرده‌اند و در حکم رسانه‌ای تاثیرگذار برای گفتمان ایران اسلامی که همان ظهور و بحث آخرالزمان باشد هستند. به این‌ترتیب با وجود همه سیاه‌نمایی‌ها و هراس‌افکنی‌ها درباره ایران و اسلام، هر روز عده دیگری به سمت گفتمان انسانی ایران اسلامی جذب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، با وجود محدودیت‌ها و سانسورهایی که شبکه‌های اجتماعی مکتوب، صوتی و تصویری بر محتواهای ایرانی و اسلامی اعمال می‌کنند، مداحی‌ها و عزاداری‌های ایرانی موفق شده‌اند طی چندسال گذشته، توجه جمعیت زیادی از مخاطبان خارجی شبکه‌های اجتماعی تصویری چون یوتیوب را به خود جلب کنند. شروع جنگ رمضان، شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران و فضای عاشورایی این‌شهادت و جنگ هم مزید به علت شده و تعداد زیادی از مخاطبان غریبه با معارف اسلامی و ایرانی را ترغیب کرده‌اند به محتواهای مورد اشاره سر بزنند.

به این‌ترتیب، روندی که طی چند دهه گذشته با پخش نوحه‌ها و مداحی‌های چهره‌هایی چون محمود کریمی در فضای مجازی، باعث آشنایی مردم دیگر کشورها ازجمله کشورهای اروپایی و غربی با مداحی ایرانی و اسلامی شده بود، طی چندسال اخیر و فراگیر شدن مداحی‌هایی که این‌روزها به‌نام «استودیویی» می‌شناسیم، وارد فاز دیگری شده است.

مرحله جدید روند مورد اشاره باعث آشنایی مردم کشورهای همسایه و کشورهای دورتر از ایران با چهره‌های مطرح مداحی و نوحه‌خوانی ایرانی شده و تبدیل به طرفداران و به‌اصطلاح فن‌های آن‌ها شده‌اند و اسامی مختلفی چون حسین ستوده، جواد مقدم، حسین طاهری و ... در شبکه‌ای مانند یوتیوب بسامد زیادی پیدا کرده‌اند.

یکی از مداحی‌های استودیویی این‌روزها که مردم ایران آن‌ را از زمان جنگ ۱۲ روزه می‌شناسند، «صل علی خون خدا» است که یک‌شورخوانی در محرم ۱۴۰۴ در هیات مکتب‌الزهرا (س) بود که نسخه استودیویی‌اش روی یوتیوب منتشر شده و با گذشت ۱۱ ماه از انتشارش، 123K (۱۲۳ هزار) لایک و ۳۱۹۷ کامنت از مردم کشورهای مختلف دریافت کرده است. ملودی و موسیقی اصلی این‌شورخوانی و نماهنگش که از موسیقی متن سریال «مختارنامه» گرفته شده، در تهیه کلیپ‌های کوتاه زیادی که مسلمانان مختلف در واکنش به وعده‌های صادق ایران و حمله موشکی به اسرائیل تهیه و منتشر کردند، مورد استفاده قرار گرفت.

مداحی‌های استودیویی ایرانی، این‌روزها طرفداران مختلفی از کشورهای مختلف و غیرمسلمان دنیا پیدا کرده‌اند و در حکم رسانه‌ای تاثیرگذار برای گفتمان ایران اسلامی که همان ظهور و بحث آخرالزمان باشد هستند. به این‌ترتیب با وجود همه سیاه‌نمایی‌ها و هراس‌افکنی‌ها درباره ایران و اسلام، هر روز عده دیگری به سمت گفتمان انسانی ایران اسلامی جذب می‌شوند.

برای بررسی حال و هوای کامنت‌هایی که پای این‌محتواهای مذهبی ایرانی منتشر می‌شوند، به همان نماهنگ استودیویی «صل علی خون خدا» می‌پردازیم و برخی از کامنت‌های این‌محتوا را مرور می‌کنیم؛ باشد که توجه دشمنان برای خالی از عمق‌کردن این‌محتواها، باعث توجه بیشتر نیروهای فرهنگی بر حفظ کیفیت و مفاهیم این‌محتواها شود؛

* کریستین اینجاست تا حمایتش را نشان دهد. نمی‌توانستم این شعار را از سرم بیرون کنم.

* من مسیحی (باپتیست جنوبی) بزرگ شدم، گاهی اوقات به ندانم‌گرایی گرایش دارم. در واقع به فکر بازگشت به اسلام افتاده‌ام. بیش از یک دهه است که عاشق موسیقی صوفیانه هستم. تازه موسیقی شیعی مثل این را کشف کرده‌ام و شگفت‌زده شده‌ام. مجبور شدم این آهنگ (آیا نشید است؟) و حسین ستوده را به لیست پخشم اضافه کنم، نمی‌توانم از گوش دادن به آنها دست بردارم! ❤🙏🏼🤲🏼 من همچنین آشکارا از ایران در برابر امپریالیسم آمریکا و تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنم!!

* احنا عراقين اهلن با ايران ونعم منكم انشا (کامنت عربی بدون ترجمه)

* من سنی هستم اما عاشق خامنه‌ای هستم... از شهادتش شوکه شدم... اشک می‌ریزم دلم برات تنگ شده مجاهد عظیم

* ای برادران شیعه، من یک سنی از هند هستم و آماده‌ام تا جانم را برای برادران شیعه‌ام فدا کنم. هر روز برای محافظت از شما به درگاه خداوند دعا می‌کنم...

* من از فرانسه هر روز با همسر و ۳تا فرزندم سر نماز و سفره دعا میکنیم خداوند ایران را پیروز این میدان برگردان 🇮🇷 🇦🇫 🇱🇧

* پدربزرگ مرحوم پدری من اهل ایران بود. من نیمی ایرانی و نیمی ترک (علوی) هستم. شما ملتی با غرور و افتخار هستید. باشد که خداوند به شما قدرت دوازده امام را عطا کند. تمام عشق و حمایت برادران/خواهران ترک شما را ارج می‌نهم 🇮🇷🇹🇷 ️

* چه صدای زیبایی از لبنان! درود بر مردم عزیز ایران.

* درود از روسیه 🇷🇺

* من اهل بنگلادش هستم 🇧🇩 عاشق ایرانم 🇮🇷

* عیسی با فلسطین، و ایران نیز با عدالت

* عشق است علی...تا ابد نام علی بر هفت آسمان ميدرخشد… از آلمان

* من هندی هستم اما اینو خیلی دوست دارم

* از لس‌آنجلس، ایالات متحده آمریکا، شهادت می‌دهم که علی ولی الله (دوست/نگهدار خدا) است.

* یک زن الجزایری با مادری عراقی: جان ما فدای تو باد ای مولای من، ای اباعبدالله الحسین

* من اهل ترکیه هستم، باشد که خداوند به ایران کمک کند و بر معترضان تروریست و اتحاد شیطانی آمریکا و اسرائیل پیروز شود.

* من مسلمان سنی هستم و این زنگ موبایل من است

* مسیحی ارتدکس اینجا برای نشان دادن احترام با احترام خداوند جسوران را دوست دارد

* یمن را فراموش نکنید! ایران و یمن تنها کشورهایی هستند باشد که کارما "کشور" "ایستگاه فضایی" را با خاک یکسان کند. جهان به محض رفتن آن دولت دست نشانده آمریکا فوراً امن‌تر خواهد شد! قدرت با ایران و یمن 🇮🇷🇾🇪

* کاتولیک‌های اینجا از شما به خاطر احترام به حضرت عیسی و حضرت مریم تشکر می‌کنند. ما در کنار شما و فلسطین در برابر طبقه‌ی اپستین می‌ایستیم.

* من اهل سنت حما هستم، در خدمت شما هستم، یا ابا عبدالله



* ما همه با ایران هستیم 🇮🇷 به عنوان یک برادر مسلمان به عنوان یک مسلمان سنی، من از ایران برای نابودی دشمن اسلام حمایت می‌کنم، همانطور که می‌دانیم ایران اکنون رهبری تمام امت اسلامی را بر عهده دارد. نه سنی نه شیعه همه ما مسلمانیم، همین و بس به پیش ای ایران 🇮🇷 جان مردم بی‌گناه را نجات بده.

* زیبا... برادری ایرانی، ترک، عرب، پاکستانی... از قبرس شمالی

* من سنی هستم اما عاشق امام حسین هستم.

* من یک مسلمان هندی هستم🇮🇳.. من جانم را فدای اهل بیت خواهم کرد.... عشق من.. لبیک یا حسین ...

* فقط ایران از فلسطین حمایت می‌کند، زیرا سایر کشورهای مسلمان فقط حرف می‌زنند و هیچ اقدام عملی مشخصی انجام نمی‌دهند.

* یاد یک رهبر بزرگ همیشه در قلب‌های ما زنده خواهد ماند. دعا و عشق از کشمیر »



* مسیحیان ارتدکس اینجا نیز، از ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران حمایت کنید!

* مردم ایران، از عراق، ما خیلی دوستتان داریم 🇱🇧 ️‍ 🇮🇶

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