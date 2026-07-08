طبق گزارش‌ها، وزیر جنگ آمریکا امروز در اولین سفر خود از زمان تصدی این سمت، به فلسطین اشغالی می‌رود و قرار است با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کند.

وزیر جنگ آمریکا پیت هگزث که همراه رئیس‌جمهور این کشور در سفر به آنکارا به سر می‌برد، امروز در اولین سفر رسمی خود از زمان تصدی این سمت، به سرزمین‌های اشغالی می‌رود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس گزارش‌ها، هگزث قرار است در این سفر با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و اسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم، دیدار کند.

به گزارش تایمز اسرائیل، یکی از محورهای اصلی این دیدار، گفت‌وگو درباره مخالفت اسرائیل با فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه خواهد بود.

مقام‌های اسرائیلی می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند موازنه نظامی در منطقه را بر هم بزند و بر «برتری نظامی» این رژیم تأثیر بگذارد.

همچنین انتظار می‌رود که ایران، از دیگر محورهای اصلی گفت‌وگوها باشد. طبق گزارش‌ها، مقام‌های نظامی دو طرف قرار است هماهنگی‌های عملیاتی بین ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و برنامه‌ریزی‌های مشترک برای ماه‌های آینده را بررسی کنند.

ترامپ در جریان دیدار دیروز با اردوغان در ترکیه گفت که ممکن است فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه را بررسی کند. او همچنین گفت که هیچ نگرانی‌ای از بابت این که ترکیه جنگنده‌های اف-۳۵ را دریافت کند، ندارد.

رئیس‌جمهور ترکیه هم گفت که «پیش‌تر تعهدی برای دریافت پنج فروند جنگنده اف-۳۵ گرفته بودیم و رئیس‌جمهور ترامپ هم در این باره به ما قول مساعد داده است».

ترامپ ماه پیش تلویحا موافقت خود را با فروش موتورهای اف۱۱۰ به ترکیه و بازگرداندن این کشور به برنامه جنگنده‌های اف‑۳۵ اعلام کرده بود.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیش از سفر ترامپ به آنکارا برای شرکت در اجلاس ناتو، از واشنگتن خواست که از فروش تسلیحات پیشرفته به آنکارا خودداری کند.

