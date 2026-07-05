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اتریش: ایران اکنون یک قدرت جهانی عظیم است

کارین کنایسل، وزیر امور خارجه سابق اتریش شامگاه یکشنبه در گفت‌و‌گو با راشا تودی اظهار کرد: ایران اکنون یک قدرت جهانی عظیم است و در برابر تجاوز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۴۹
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اتریش: ایران اکنون یک قدرت جهانی عظیم است

وزیر امور خارجه سابق اتریش با بیان اینکه ایران اکنون یک قدرت جهانی عظیم است، گفت که در برابر تجاوزگری‌های رئیس‌جمهور آمریکا، انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای نشان داد.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کارین کنایسل، وزیر امور خارجه سابق اتریش شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با راشا تودی اظهار کرد: ایران اکنون یک قدرت جهانی عظیم است و در برابر تجاوز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای نشان داد.
 
وزیر امور خارجه سابق اتریش با اشاره به توانایی و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران احترام جهانی گسترده‌ای کسب کرده و روایت جعلی حاکم را در هم شکسته است. واشنگتن اکنون وحشت‌زده است!

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد. ایران و آمریکا در نهایت پس از صد روز به تفاهمی برای خاتمه جنگ دست یافتند، هر چند این تفاهم به خاطر عدم جدیت آمریکا در اجرای همه بندهای آن و ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان سرنوشت نامشخصی دارد.
 
وزیر امور خارجه سابق اتریش در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به رویکرد و سیاست اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا تمرکز تاریخی خود بر تجارت را کنار گذاشته و به‌طور فزاینده‌ای خود را بر اساس اولویت‌های نظامی و ژئوپلیتیکی تعریف می‌کند.
 
این دیپلمات سابق با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا به جای تمرکز معمول خود بر تجارت، به‌طور فزاینده‌ای دستور کار ژئوپلیتیکی و دفاعی را پذیرفته است، گفت: ادغام اروپا از «بیایید با هم تجارت کنیم» به «بیایید به جنگ برویم» تغییر کرده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
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3
پاسخ
وزیر خارجه سابق موضع رسمی دولت اتریش را منعکس کرده که خبر را از قول اتریش انتشار داده اید؟
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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