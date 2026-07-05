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مذاکرات ایران و آمریکا و ادعای جدید نتانیاهو!

نخست وزیر اسرائیل گفت: حزب‌الله از توافق ایران استقبال کرده و از توافق ما انتقاد می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۲۱
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مذاکرات ایران و آمریکا و ادعای جدید نتانیاهو!

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه ادعا کرد دونالد ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) از من نخواسته علیه تونل‌ها در لبنان اقدامی نکنم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی روز شنبه به نقل از برخی منابع گزارش داد که ترامپ درخواست کرده اوضاع در لبنان به گونه‌ای مدیریت شود که مانع از وخامت اوضاع شود، تا مذاکراتی که با ایران انجام می‌دهد، مختل نشود.

نتانیاهو در ادامه گفت: ارتش اسرائیل بر اساس ملاحظات خودش عمل می‌کند.

او افزود: حزب‌الله از توافق ایران استقبال کرده و از توافق ما انتقاد می‌کند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین درباره عملیات‌های ارتش این رژیم در غزه ادعا کرد: «بدون برچیدن زیرساخت‌های نظامی و خلع سلاح گروه‌های مسلح، بازسازی غزه امکان‌پذیر نیست.»

او در ادامه اظهارات گستاخانه خود علیه ساکنان غزه مدعی شد که «آنها این آزادی را دارند که بدون ایجاد تهدید، آنجا را ترک کنند یا در آنجا بمانند».

نتانیاهو همچنین ادعا کرد: «تهدیدی که از غزه وجود دارد، برطرف شده است.»

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