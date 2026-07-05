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وقتی رئیس مافیا مهمان بازی بیسبال شد

در ۹ سپتامبر ۱۹۳۱، دقایقی پیش از آغاز بازی خیریه میان Chicago Cubs و Chicago White Sox، گبی هارتنت بازیکن تیم کابز، درخواستی دریافت کرد که نمی‌ توانست آن را رد کند.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۴۳
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وقتی رئیس مافیا مهمان بازی بیسبال شد

 به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در ۹ سپتامبر ۱۹۳۱، دقایقی پیش از آغاز بازی خیریه میان Chicago Cubs و Chicago White Sox، گبی هارتنت بازیکن تیم کابز، درخواستی دریافت کرد که نمی‌ توانست آن را رد کند؛ آل کاپون، رئیس بدنام دنیای تبهکاران شیکاگو، از او خواست تا توپی را به نام او و پسرش که در ردیف اول نشسته بودند، امضا کند. 

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