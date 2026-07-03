ایران و ژاپن در مسیر یک توافق بزرگ

ایران گفت‌و‌گو‌هایی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده است. خریداران احتمالی خواهان تمدید طولانی‌تر معافیت از تحریم‌های آمریکا و همچنین دریافت اطمینان درباره امن‌بودن شرایط کشتیرانی در خلیج فارس هستند

رویترز در خبری اعلام نمود ایران گفتگوهایی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده است.



به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: خریداران احتمالی خواهان تمدید طولانی‌تر معافیت از تحریم‌های آمریکا و همچنین دریافت اطمینان درباره امن‌بودن شرایط کشتیرانی در خلیج فارس هستند.



گفتنی است؛ ایالات متحده در ماه ژوئن فروش نفت ایران را مجاز کرد و به این ترتیب بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد؛ اقدامی که در چارچوب تلاش واشنگتن برای دستیابی به یک توافق نهایی صلح با تهران انجام می‌شود.