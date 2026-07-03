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رویترز:

ایران و ژاپن در مسیر یک توافق بزرگ

ایران گفت‌و‌گو‌هایی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده است. خریداران احتمالی خواهان تمدید طولانی‌تر معافیت از تحریم‌های آمریکا و همچنین دریافت اطمینان درباره امن‌بودن شرایط کشتیرانی در خلیج فارس هستند
کد خبر: ۱۳۸۲۸۱۵
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6352 بازدید
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۳
ایران و ژاپن در مسیر یک توافق بزرگ

رویترز در خبری اعلام نمود ایران گفتگوهایی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده است.
 
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: خریداران احتمالی خواهان تمدید طولانی‌تر معافیت از تحریم‌های آمریکا و همچنین دریافت اطمینان درباره امن‌بودن شرایط کشتیرانی در خلیج فارس هستند.
 
گفتنی است؛ ایالات متحده در ماه ژوئن فروش نفت ایران را مجاز کرد و به این ترتیب بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد؛ اقدامی که در چارچوب تلاش واشنگتن برای دستیابی به یک توافق نهایی صلح با تهران انجام می‌شود.

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ایران ژاپن نفت مذاکرات نفتی معافیت تحریمی شرکت های ژاپنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
2
پاسخ
سر برجام هم ایران چین و تحویل دیگه نگرفت و بعد برجام ملغی شد . این دفعه هم مراقب باشین دل به وعده های آمریکا نبندند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
3
پاسخ
ای خدا میشه این‌ مملکت رو از شر بدخواهان در امان بداری!
الهی آمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
1
پاسخ
بازار چین را به هیچ وجه از دست ندیم. چون چین بر خلاف ژاپن و کره و ... مستقل از آمریکا تصمیم می گیره و روزهای تحریم خریدار نفت ایران هست
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