رویترز:
ایران و ژاپن در مسیر یک توافق بزرگ
ایران گفتوگوهایی را برای فروش نفت به شرکتهای ژاپنی آغاز کرده است. خریداران احتمالی خواهان تمدید طولانیتر معافیت از تحریمهای آمریکا و همچنین دریافت اطمینان درباره امنبودن شرایط کشتیرانی در خلیج فارس هستند
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رویترز در خبری اعلام نمود ایران گفتگوهایی را برای فروش نفت به شرکتهای ژاپنی آغاز کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: خریداران احتمالی خواهان تمدید طولانیتر معافیت از تحریمهای آمریکا و همچنین دریافت اطمینان درباره امنبودن شرایط کشتیرانی در خلیج فارس هستند.
گفتنی است؛ ایالات متحده در ماه ژوئن فروش نفت ایران را مجاز کرد و به این ترتیب بخشی از تحریمهای چند دههای را کاهش داد؛ اقدامی که در چارچوب تلاش واشنگتن برای دستیابی به یک توافق نهایی صلح با تهران انجام میشود.
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سر برجام هم ایران چین و تحویل دیگه نگرفت و بعد برجام ملغی شد . این دفعه هم مراقب باشین دل به وعده های آمریکا نبندند
ای خدا میشه این مملکت رو از شر بدخواهان در امان بداری!
الهی آمین
الهی آمین