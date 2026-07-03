صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تشییع پیکر میلیون‌ها ایرانی

مرتضی درخشان
کد خبر: ۱۳۸۲۸۰۰
| |
772 بازدید
تشییع پیکر میلیون‌ها ایرانی

با چشم‌های خودم دیدم، من هم مثل شما اول فکر می‌کردم که اشتباه می‌بینم، ولی هرچه فاصله پلک‌هام را کم کردم و با دقت بیشتری نگاه کردم بیشتر متعجب شدم.

نیمه‌شب بود و یک چیزی توی شهر درست کار نمی‌کرد، فکر می‌کردم خواب می‌بینم، بیداری مطلق، اما یقه‌ام را گرفته بود و چیزی را به رخ من می‌کشید که امکان نداشت.

چوب بلندی از پرچم ایران آویزان بود و زنی به چوب پرچم تکیه داده بود و چادر زن باد را تکان می‌داد. درخشش اشک‌های زن ماه را روشن کرده بود و دهان‌های مردم با الله‌اکبر به آسمان می‌رفت.

درست سر چهارراه ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف بود و من تمام این صحنه را با چشم‌های باز خودم دیدم. یادم افتاد که این روز‌ها دیدن صحنه‌های عجیب در تهران خیلی هم دور از انتظار نیست.

چند روز دیگر قرار است مردم شهر برای همیشه به او سلام کنند، قرار است پیش چشم تمام دنیا شانه‌های خسته و خاکی‌شان را به تابوتی تکیه بدهند که پیکری که در آن آرام گرفته هیچ‌وقت نمی‌میرد، یک نفر می‌خواهد میلیون‌ها ایرانی را تشییع کند، می‌خواهد یک نفری میلیون‌ها نفر را کنار هم تنها بگذارد، یک نفر می‌خواهد برود و یقه اندوهی عمیق را به دست ما بسپارد.

مردم، تنهایی‌تان را بردارید و به خیابان بیاورید، امام وعده‌های صادق قرار است سر قرار آخر بیاید و ما را تشییع کند، این آخرین بدرقه را از دست ندهید.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تشییع رهبرشهید ایران تجاوز به ایران
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: مراسم رونمایی از اسناد منتشر نشده رهبر شهید
واکنش بلاگر معروف کره‌ای به مراسم بدرقه رهبر شهید
عکس: عهد ابدی داماد با قائد شهید؛ دست‌نوشته‌ای که پس از شهادت منتشر شد
عکس: اجتماع معلمان واساتید دانشگاه در تهران
ظریف: به خواسته‌های ما احترام بگذارید
پیام عراقچی در پی شهادت فرماندهان، دانشمندان و شهروندان در حملات رژیم صهیونیستی
اولین عکس از سردار وحیدی بعد از جنگ رمضان
لندن در دفاع از اسرائیل در برابر پاسخ ایران مشارکت ندارد
عکس: تصاویر بازسازی شده از رهبر شهید انقلاب
غریب آبادی: اسرائیل، نامشروع و متجاوز است
چه مقامی از چین در تشییع رهبر شهید شرکت می‌کند؟
آقا جان؛ خوب شد؟!
ایران: هر تجاوز با ضربه‌ای پشیمان‌کننده پاسخ داده می‌شود
افشای همکاری امارات و تل‌آویو در تجاوز علیه ایران
عکس: انتشار تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب
عکس: بزرگداشت سالگرد سفر رهبر شهید انقلاب به استان فارس
عکس: مراحل آماده‌سازی مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب
اطلاعیه مشترک وزارت علوم و بهداشت درباره چگونگی برگزاری آزمون دانشگاه‌ها
جنجال سلاح ممنوعه علیه ایران!
بیانیه فاطمیون: سکوت در این شرایط همراهی با رژیم کودک‌کش است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
تصاویر سیل جمعیت در وداع شبانه با رهبر شهید انقلاب
ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟
راه‌اندازی ۳ محور جدید تاکسیرانی برای تسهیل تردد زائران
حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد
جنایات تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه
از هوش مصنوعی تا بمب‌های سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
لحظات تسلیم ناو هواپیمابر آمریکا مقابل دستور سپاه پاسداران
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005njE
tabnak.ir/005njE