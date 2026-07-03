ورود مدودف به ایران برای وداع با رهبر شهید انقلاب
سرگئی مدودف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، جهت شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد ایران شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۹۸| |
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به گزارش تابناک؛ سرگئی مدودف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، جهت شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد ایران شد.
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