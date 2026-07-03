ورود مدودف به ایران برای وداع با رهبر شهید انقلاب

سرگئی مدودف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، جهت شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد ایران شد.

به گزارش تابناک؛ سرگئی مدودف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، جهت شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد ایران شد.