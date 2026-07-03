تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
رسانههای خارجی مدعی شدند که ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ به شرکت ماهانایر تحویل داده شده است.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۹۶| |
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رسانههای خارجی مدعی شدند که با تایید دولت امارات، شرکت ECT Aviation Support که در این کشور مستقر است، تاکنون پنج فروند بوئینگ به ایران تحویل داده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس این گزارشها، این پنج فروند هواپیمای پهنپیکر دستدوم بوئینگ 777-268ER که پیشتر متعلق به شرکت هواپیمایی عربستان بودند، به شرکت هواپیمایی ماهان ایران تحویل داده شدهاند.
گفته میشود که دستکم دو فروند از این هواپیماها در فرودگاه مهرآباد تهران هستند.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۱۷
خدا به داد ما برسد و به ما رحم کند. هواپیمای دسته دوم سعودی که چندین سال اعراب سنگین ورن سوارش بودند را ایرانیان باید سوار شوند
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳