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تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران

رسانه‌های خارجی مدعی شدند که ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ به شرکت ماهان‌ایر تحویل داده شده است.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۹۶
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92020 بازدید
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۱۷

تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران

رسانه‌های خارجی مدعی شدند که با تایید دولت امارات، شرکت ECT Aviation Support که در این کشور مستقر است، تاکنون پنج فروند بوئینگ به ایران تحویل داده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس این گزارش‌ها، این پنج فروند هواپیمای پهن‌پیکر دست‌دوم بوئینگ 777-268ER که پیش‌تر متعلق به شرکت هواپیمایی عربستان بودند، به شرکت هواپیمایی ماهان ایران تحویل داده شده‌اند.

گفته می‌شود که دست‌کم دو فروند از این هواپیما‌ها در فرودگاه مهرآباد تهران هستند.

تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
2
64
پاسخ
رسانه خارجی اسم نداره؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
48
108
پاسخ
خدا به داد ما برسد و به ما رحم کند. هواپیمای دسته دوم سعودی که چندین سال اعراب سنگین ورن سوارش بودند را ایرانیان باید سوار شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
خلایق هر چی لایق !!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
دارندگی و برازندگی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
سنگین وزن!!!!؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
24
68
پاسخ
جالبه هیچ غرامتی نگرفتیم اینم از جیب پول میدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
17
107
پاسخ
بدون اجازه آمریکا روشن هم نمیشوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
7
66
پاسخ
بابت چی بوده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
5
13
پاسخ
پس می شود بافکر بهتر زندگی کرد
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
2
14
پاسخ
تولید چه سالی هستند ؟
جاوید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
2
14
پاسخ
دسته دوم چرا ؟؟؟
یه بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
4
5
پاسخ
هنوز ایران تائید نکرده معلوم نیست چه نقشه ای دارند
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
4
7
پاسخ
خبر خوب ایشالا مستقیم از بویینگ نو هم بگیریم حداقل دویست تا نیاز داریم باید هاب منطقه بشیم
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