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میراث نگران‌کننده برای اقتصاد ۱۴۰۵

انفجار نقدینگی و چاپ پول در سال جنگی/ جهش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی چه پیامی دارد؟

آمارهای رسمی نشان می‌دهد سال ۱۴۰۴ از منظر سیاست پولی، سالی سخت و نگران‌کننده بوده است. رشد شدید نقدینگی و پایه پولی، آن هم در شرایطی که اقتصاد همچنان با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، زنگ خطر جدی برای سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۹۱
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4305 بازدید
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۲۱

انفجار نقدینگی و چاپ پول در سال جنگی/ جهش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی چه پیامی دارد؟

کارنامه بانک مرکزی در مهار نقدینگی و کنترل پایه پولی در سال ۱۴۰۴ را به سختی می‌توان موفق ارزیابی کرد. سالی که بخش عمده آن تحت مدیریت محمدرضا فرزین سپری شد، در نهایت با جهش محسوس در متغیرهای پولی به پایان رسید؛ جهشی که پیامد طبیعی آن می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو به شکل فشار بیشتر بر تورم، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم خود را نشان دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به پایان سال قبل، رشدی معادل ۵۳.۳ درصد را نشان می‌دهد؛ نرخی که در مقایسه با رشد ۲۹.۱ درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳، به‌مراتب بالاتر و هشداردهنده‌تر است. به بیان ساده، فقط در طول یک سال گذشته بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد اقتصاد شده است؛ عددی بسیار بزرگ که نمی‌توان نسبت به آثار آن بی‌تفاوت بود.

نقدینگی از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود: «پول» و «شبه‌پول». در پایان سال گذشته، از مجموع نقدینگی ثبت‌شده، حدود ۳ هزار و ۹۹۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵.۶ درصد به پول اختصاص داشته است؛ یعنی اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری که نقدشوندگی بالایی دارند. در مقابل، ۱۱ هزار و ۵۸۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۷۴.۴ درصد نیز شبه‌پول بوده که شامل انواع سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌الحسنه می‌شود. هرچند ترکیب نقدینگی همچنان بیشتر به سمت شبه‌پول متمایل است، اما اصل ماجرا در سرعت رشد کل نقدینگی نهفته است؛ رشدی که خود نشانه‌ای از انبساط شدید پولی در اقتصاد است.

با این حال، بخش نگران‌کننده‌تر ماجرا به پایه پولی بازمی‌گردد؛ همان چیزی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «پول پرقدرت» یاد می‌شود. پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۴ با رشد ۶۱.۵ درصدی به بیش از ۲ هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴.۵ درصد بود. بنابراین، در فاصله تنها یک سال، آهنگ رشد این شاخص به شکلی کم‌سابقه افزایش یافته است.

انفجار نقدینگی و چاپ پول در سال جنگی/ جهش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی چه پیامی دارد؟

اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که پایه پولی، منشأ اصلی خلق نقدینگی جدید در اقتصاد است. هر واحد افزایش در پایه پولی، از طریق شبکه بانکی و ضریب فزاینده پولی، چند برابر شده و در نهایت به رشد بیشتر نقدینگی منجر می‌شود. به همین دلیل، وقتی پایه پولی با چنین سرعتی بالا می‌رود، باید انتظار داشت اثر آن با یک فاصله زمانی در تورم عمومی نمایان شود.

بررسی روندهای تاریخی نیز نشان می‌دهد رشد ۶۱.۵ درصدی پایه پولی در سال گذشته یک اتفاق معمولی نبوده است. طبق داده‌های موجود، در ۵۲ سال گذشته تنها در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۷ چنین نرخ رشدی ثبت شده و اکنون سال ۱۴۰۴ نیز در همان سطح قرار گرفته است. این مقایسه تاریخی به‌خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با یک وضعیت استثنایی و نگران‌کننده روبه‌رو بوده است.

در عمل، رقم ۲ هزار و ۱۹۵ همتی پایه پولی به این معناست که بانک مرکزی طی ۱۲ ماه سال گذشته حدود ۸۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول پرقدرت جدید (چاپ پول) وارد اقتصاد کرده است. بخشی از این افزایش، طبق اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، به استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال مربوط می‌شود. به گفته مدنی‌زاده، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این پایه پولی تنها در سه هفته پایانی سال و در روزهای جنگ، از محل استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ایجاد شده است.

اهمیت این عدد زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم همین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی، می‌تواند در نهایت بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کند. به بیان دیگر، حتی اگر این استقراض در ظاهر محدود به نظر برسد، اثر نهایی آن بر حجم پول در اقتصاد بسیار بزرگ‌تر خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند به تشدید تورم در ماه‌های آینده منجر شود.

در مجموع، آمارهای رسمی نشان می‌دهد سال ۱۴۰۴ از منظر سیاست پولی، سالی سخت و نگران‌کننده بوده است. رشد شدید نقدینگی و پایه پولی، آن هم در شرایطی که اقتصاد همچنان با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، زنگ خطر جدی برای سال ۱۴۰۵ است. اگر بانک مرکزی و دولت نتوانند در ماه‌های آینده انضباط پولی را به اقتصاد بازگردانند، آثار این رشد سنگین پولی به احتمال زیاد در قالب موج‌های تازه تورمی، بیش از پیش بر معیشت مردم فشار خواهد آورد.

 

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بانک مرکزی حجم نقدینگی پایه پولی نقدینگی اقتصاد ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
احمد
|
Norway
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
18
پاسخ
به معنای ساده انفجار نقدینگی یعنی خرید مردم هزار درصد پایین‌تر آمده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
18
پاسخ
تابناک جوری بنویس که درکش برای جنگ طلبان آسان باشد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
3
پاسخ
حاضرن هرکاریک نن ولی 20 میلیاردلار روسیه را نگیرن از تنگه پول در نیارن بعد امریکا که حاضر نیست ما از تنگه هفت هشت میلیاردلار در دوماه دربیاریم میاد به ما پول بده خیلی ساده اید
بع بع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
6
4
پاسخ
با تزریق دو میلیارد دلار به بازار جلوی تورم و افزایش قیمت طولار میشه گرفت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
این دو میلیارد دلار هم میره دست همان پولدارا برای واردات خودروهای لوکس
ناشناس
| Sweden |
۰۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
؟از کجا .
از نفت و پترو شیمی که طی چند ماه یک بشکه هم نتوانستیم صادر کنیم ؟؟،؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
4
4
پاسخ
هیچ اتفاق خاصی نمی افته!
تورم چه نقدینگی افزایش پیدا بکنه و چه کاهش بشدت افزایش می یابد و به توجیهاتی نظیر افزایش یا کاهش نقدینگی و حقو قها و ... هیچ تأثیری بر تورم ندارد و تورم راه خودش را می رود اما تمامی اینها رابطه مستقیم با مدیریت کشور دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
واقعا با این همه دانش اقتصادی، حیف شدی
اسماعیل06
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
5
9
پاسخ
ممنون آقای همتی .
به همت شما دوباره ضرب المثل { آزموده را آزمودن خطاست } بر ما ملت ایران جاری شد .
پاسخ ها
ناشناس
| Sweden |
۰۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
ربطی به همتی ندارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
2
پاسخ
پایه پولی ما خیلی قوی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
9
3
پاسخ
تورم و اختلال بانکی عمدی و در ادامه سایر توطئه های آمریکاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
چه دل خجسته ای داری شما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
11
پاسخ
کسری بودجه با چاپ پول درست میشه همچنین حقوق کارمندان و این یعنی ایجاد تورم
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
13
پاسخ
تا حجم دولت به معنای عام (کل کارکنان کشور اعم از سه قوه ووو)کوچک نشود، اوضاع همین خواهد بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Sweden |
۰۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
اقتصاد کشور تحمل جنگ ندارد . حالت نه جنگ و نه صلح هر کشوری را از پا در می آورد .
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