قیمت سکه، نیمسکه و ربعسکه امروز ۷ تیر
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۱۶| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد رشد قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش، ۸۷ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با افزایش، ۲۶ میلیون تومان فروخته شد.
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