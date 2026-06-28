پیام مهم معاون دفتر رئیسجمهور درباره مذاکرات
آنکه در این میانه سادهلوحی کند، بازنده خواهد بود. گول بوی کباب را نخورند که داغ خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۳| |
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به گزارش تابناک؛ سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در پستی نوشت: حسن همجواری یک ترم مشترک و یک فهم دوجانبه است. نباید از اقدام ایران برای تفاهم و گفتگو برای توافق، بدفهمی صورت پذیرد. این اقدامی صلح طلبانه و از سر عزت و اقتدار بوده نه عجز و اجبار و سازش.
آنکه در این میانه سادهلوحی کند، بازنده خواهد بود. گول بوی کباب را نخورند که داغ خواهند شد.
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