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پیام مهم معاون دفتر رئیس‌جمهور درباره مذاکرات

آنکه در این میانه ساده‌لوحی کند، بازنده خواهد بود. گول بوی کباب را نخورند که داغ خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۳
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2960 بازدید
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پیام مهم معاون دفتر رئیس‌جمهور درباره مذاکرات

به گزارش تابناک؛ سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در پستی نوشت: حسن همجواری یک ترم مشترک و یک فهم دوجانبه است. نباید از اقدام ایران برای تفاهم و گفتگو برای توافق، بدفهمی صورت پذیرد. این اقدامی صلح طلبانه و از سر عزت و اقتدار بوده نه عجز و اجبار و سازش.

آنکه در این میانه ساده‌لوحی کند، بازنده خواهد بود. گول بوی کباب را نخورند که داغ خواهند شد.

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سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات توافق گفتگو مذاکرات ایران آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Germany
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۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
1
پاسخ
این اولین توئیت به درد بخوری است که از سوی معاون ارتباطات ریاست جمهوری منتشر شده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
معمولا توئیتهاش خوبه
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