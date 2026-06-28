فعالان مخالف ناتو در ترکیه با برگزاری یک تجمع گسترده مقابل ساختمان «برج های ترامپ» در منطقه شیشلی استانبول برگزاری نشست ناتو در آنکارا طی روزهای ۷ و ۸ ژوئیه آتی را محکوم کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ معترضان در این تجمع خواهان بسته شدن پایگاه های نظامی خارجی و خروج فوری ترکیه از ناتو شدند.

در این تجمع تعدادی از نمایندگان پارلمان ترکیه از جمله اوزگل ساکی، نماینده استانبول و اسکندر بایهان، نماینده استانبول از حزب کارگر شرکت داشتند.

در بیانیه پایانی این تجمع تاکید شد که ناتو یک تشکیلات امپریالیستی خون ریز است و دروغ های رواج داده شده مبنی بر این که ناتو یک تشکیلات دفاعی برای محافظت از منافع ترکیه است صحت ندارد.

در این بیانیه تصریح شده است: ملت های منطقه از عراق و فلسطین گرفته تا ایران و امروز نیز در ترکیه با سیاست های ناتو مخالف هستند؛ ناتویی که با تجزیه یوگوسلاوی، حمله به لیبی و افغانستان و اداره عملیات اطلاعاتی و کودتاهای نظامی در ارتباط است. ناتو باید به عنوان بزرگترین تشکیلات جنگ طلب در جهان منحل شده و مسابقه تسلیحاتی جهانی در راستای جنگ افروزی های خونین متوقف شود.