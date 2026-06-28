خرید الکترونیکی کتاب‌های درسی میان‌پایه‌ها اول اردیبهشت شروع شد و حالا دانش‌آموزان پایه‌های ورودی می‌توانند برای ثبت سفارش کتب درسی‌شان اقدام کنند.

ثبت‌ سفارش انفرادی و گروهی کتاب‌های درسی پایه‌های پیش‌دبستانی، اول، هفتم و دهم برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ دانش‌آموزان عادی و استثنایی که از امروز آغاز شد، تا ۱۰ شهریور ماه ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خرید اینترنتی کتاب‌های درسی از ۱۱ سال پیش آغاز شد که دانش‌آموزان همه پایه‌ها کتاب‌های خود را اول مهر از مدرسه تحویل می‌گیرند.

بنا بر این گزارش؛ قبل از آن خرید کتاب درسی در دوره ابتدایی توسط مدرسه و دوره‌های راهنمایی و متوسطه توسط کتابفروشی‌ها انجام می‌شد. حالا متقاضیان می‌ توانند از طریق سامانه‌های irtextbook.ir یا my.medu.irبرای ثبت سفارش اقدام کنند. کتاب‌های خریداری‌ شده در زمان مقرر، از طریق مدرسه محل تحصیلِ مندرج در سفارش، توزیع می‌شود.