واکنش جنجالی یک نظریهپرداز اصولگرا به ترامپ
حسن رحیمپور ازغدی نظریه پرداز تندرو در برنامه خیابان انقلاب گفت: «وقتی آمریکا میگوید من رهبر شما را زدم ما هم باید علیه آنها عملیات انجام بدهیم. وقتی او بیت رهبری را زده باید کاخ سفید را بزنیم».
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: «ترامپ آنقدر عقده دارد که مقدام میگوید قاسم سلیمانی را ما زدیم، پس ما هم اعلام کنیم که او را ترور خواهیم کرد. وزیر جنگ آمریکا وقتی با افتخار گفته ترور کردیم پس ما هم میتوانیم ترور کنیم».
او با اشاره به اینکه «اصلا نیازی نیست که از ایران کسی برود، در همان آمریکا هزاران نیروی آماده است» گفت: «ما باید گروههای طرفدار خودمان در آمریکا را آماده کنیم تا هستههای عملیاتی علیه مسئولان آمریکایی را فعال کنند. کافی است یک جایزه چند میلیون دلاری تعیین کنیم.»
رحیمپور ازغدی: «ترامپ میگوید ما دو رده از سران را در ایران زدهایم و اینها که ماندهاند بچهها مودب تری هستند که اگر زیاد حرف بزنند آنها را هم میزنیم».
وی با اشاره به اینکه «من با مذاکره مخالف نیستم به شرطی اینکه از موضع ضعف نباشد» گفت: «دیپلماسی فعال باید با کشورهایی که آمریکا تهدیدشان کرده ائتلاف ایجاد کند. ایران باید با کوبا و کلمبیا که آمریکا آنها را تهدید کرده ائتلاف ایجاد کند و علیه ناوهای آمریکا عملیات کند مثلا با قایق های کوچک آنجا عملات انتحاری کنند یا در آبهای اطراف آنها مین پخش کنند».
این چهره تندرو همچنین گفت: «مطمئن باشید که نظام سرمایه داری به ضرر خود کار نکرده و به نفت کاری ندارد. حتی من میگویم که اصلا نفت ما را بزنند، اگر آنها نفت ما را بزنند اشکالی ندارد. نفتی که باعث فساد شده و باعث شده به خاطر پول مفت نفت جلوی سوءمدیریت گرفته نشود اشکالی ندارد آسیب ببیند. درست است که ما یکی دو سال مشکل خواهیم داشت اما بعدا یاد میگیریم که درست مدیریت کنیم».
وی همچنین با انتقاد از روند دیپلماسی کشور، گفت: «این سفرا و رایزنها این همه سال برای چه حقوق گرفتهاند، هر کدام اینها باید الان در دنیا قیامت راه اندازند و جنایات اینها بگویند».