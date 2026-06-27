محدوده برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

سردار حسن زاده رییس ستاد وداع ،نماز و تشییع آقای شهید ایران (تهران) مسیر مراسم تشییع را اعلام کرد.

به گزارش تابناک، سردار حسن زاده رییس ستاد وداع ،نماز و تشییع آقای شهید ایران (تهران) در شبکه خبر مسیر مراسم تشییع را به این ترتیب اعلام کرد:

خیابان دماوند>خیابان انقلاب>خیابان آزادی>اتوبان لشگری>اتوبان آزادگان‌

شهید سلیمانی>جانبازان>شهید صیاد شیرازی>شهید مطهری >شهید گمنام>جلال آل احمد>آیت الله کاشانی>علامه جعفری>آزادگان >شهید فهمیده

خیابان ۱۷ شهریور >امیرکبیر >امام خمینی (ره)> یادگار امام >سی متری جی > میدان فتح >شهید متوسلیان >آزادگان

آزادگان >بزرگراه آیت الله سعیدی

بزرگراه اشرفی اصفهانی

پیکر مطهر خانواده امام شهید نیز همراه ایشان تشییع خواهند شد

سردار حسن‌زاده همچنین گفت: پیکر مطهر خانواده امام شهید نیز همراه ایشان تشییع خواهند شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی ستاد بیش از یک ماه است که شکل گرفته است؛ این تشییع یک رویداد تاریخی خواهد بود.

پیکر مطهر امام شهید و خانواده ایشان برای مراسم وداع، در محل مرتفعی از مصلای تهران جانمایی شده است.

نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

سردار حسن‌زاده: در مصلای تهران بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز اقامه خواهد شد.

نماز در صبح روز دوم مراسم وداع، بر پیکر رهبر شهید انقلاب اقامه خواهد شد؛ یعنی صبح ۱۴ تیر.

برآورد حضور حداقل بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر

برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران حضور حداقل بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر برآورد شده است.

ما نمی‌توانیم در مراسم وداع با رهبر شهید توقف جمعیت داشته باشیم برنامه‌ریزی این‌گونه است که مردم از یک نقطه وارد مصلی شوند و پیکر مطهر را ببیند و ظرف ۱۵ دقیقه از آن بخش خارج شوند.