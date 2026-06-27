صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محدوده برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

سردار حسن زاده رییس ستاد وداع ،نماز و تشییع آقای شهید ایران (تهران) مسیر مراسم تشییع را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۲۷
| |
1433 بازدید

محدوده برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش تابناک، سردار حسن زاده رییس ستاد وداع ،نماز و تشییع آقای شهید ایران (تهران) در شبکه خبر مسیر مراسم تشییع را به این ترتیب اعلام کرد:

خیابان دماوند>خیابان انقلاب>خیابان آزادی>اتوبان لشگری>اتوبان آزادگان‌

شهید سلیمانی>جانبازان>شهید صیاد شیرازی>شهید مطهری >شهید گمنام>جلال آل احمد>آیت الله کاشانی>علامه جعفری>آزادگان >شهید فهمیده

خیابان ۱۷ شهریور >امیرکبیر >امام خمینی (ره)> یادگار امام >سی متری جی > میدان فتح >شهید متوسلیان >آزادگان 

آزادگان >بزرگراه آیت الله سعیدی

بزرگراه اشرفی اصفهانی 

پیکر مطهر خانواده  امام شهید نیز همراه ایشان  تشییع خواهند شد

سردار حسن‌زاده همچنین گفت: پیکر مطهر خانواده  امام شهید نیز همراه ایشان  تشییع خواهند شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی ستاد بیش از یک ماه است که شکل گرفته است؛ این تشییع یک رویداد تاریخی خواهد بود.

پیکر مطهر امام شهید و خانواده ایشان برای مراسم وداع، در محل مرتفعی از مصلای تهران جانمایی شده است.

نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

سردار حسن‌زاده: در مصلای تهران بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز اقامه خواهد شد.

نماز در صبح روز دوم مراسم وداع، بر پیکر رهبر شهید انقلاب اقامه خواهد شد؛ یعنی صبح ۱۴ تیر.

برآورد حضور حداقل بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر

برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران حضور حداقل بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر برآورد شده است.

 ما نمی‌توانیم در مراسم وداع با رهبر شهید توقف جمعیت داشته باشیم برنامه‌ریزی این‌گونه است که مردم از یک نقطه وارد مصلی شوند و پیکر مطهر را ببیند و ظرف ۱۵ دقیقه از آن بخش خارج شوند.

 

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار حسن زاده رهبر شهید انقلاب آیت الله خامنه ای مراسم وداع تشییع پیکر تهران
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
چرا به مصر می‌گویند Egypte ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیحاتی درباره محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب
عکس: قاب ماندگار رهبر شهید در سالگرد ارتحال امام
حضور زائران در تشییع رهبر شهید باید با ثبت‌نام باشد
۵ بیمارستان صحرایی در مصلی تهران مستقر می‌شود
عکس: اهدای پرچم گنبد حرم حسینی برای بدرقه پیکر رهبر شهید
تشکیل جلسه ستاد تشییع امام شهید به ریاست عارف
اعلام جزئیات تعطیلی کل کشور در ایام تشییع رهبر شهید
توضیح زاکانی درباره تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق
تدارک مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در دهه دوم محرم
عکس: رهبر شهید انقلاب در دفتر کار فرماندهی کل قوا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nTX
tabnak.ir/005nTX