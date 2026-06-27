رئیس جمهور صربستان قرار است ظرف چند هفته آینده استعفا داده و یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند.

به گزارش تابناک به نقل از راشا تودی، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان امروز شنبه اعلام کرد که ظرف چند هفته آینده استعفا خواهد داد.

وی قرار است یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند.

الکساندر ووچیچ در این خصوص گفت: ۱۴ سال است که با وفاداری به کشورم خدمت کرده‌ام. من صربستان را بیش از هر چیز دیگری در جهان دوست دارم.