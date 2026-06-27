صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس‌جمهور صربستان استعفا می‌دهد

رئیس جمهور صربستان قرار است ظرف چند هفته آینده استعفا داده و یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۱۹
| |
672 بازدید
رئیس‌جمهور صربستان استعفا می‌دهد

به گزارش تابناک به نقل از راشا تودی، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان امروز شنبه اعلام کرد که ظرف چند هفته آینده استعفا خواهد داد.

وی قرار است یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند.

الکساندر ووچیچ در این خصوص گفت: ۱۴ سال است که با وفاداری به کشورم خدمت کرده‌ام. من صربستان را بیش از هر چیز دیگری در جهان دوست دارم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
صربستان رئیس جمهور رئیس جمهور صربستان الکساندر ووچیچ استعفا پارلمان انتخابات
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
چرا به مصر می‌گویند Egypte ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیراندازی مقابل پارلمان صربستان
حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در صربستان
کناره‌گیری رئیس جمهور صربستان از ریاست حزب حاکم
هشدار رئیس‌جمهور صربستان درباره گسترش جنگ اوکراین
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nTP
tabnak.ir/005nTP