نتانیاهو: توافق اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه امنیتی

نتانیاهو گفت: اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه امنیتی برای راستی‌آزمایی و خلع سلاح حزب الله توافق کردند. توافق با لبنان را به لطف ضربات مهلکی که به حزب‌الله وارد کردیم، به سرانجام رساندیم. هم آمریکا و دولت لبنان ودیگر طرفین با ماندن ما در منطقه امنیتی جنوب لبنان موافقت کرده‌اند.









به گزارش دیدبان ایران، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدعی شد: اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه امنیتی برای راستی‌آزمایی و خلع سلاح حزب الله توافق کردند. توافق با لبنان را به لطف ضربات مهلکی که به حزب‌الله وارد کردیم، به سرانجام رساندیم. هم آمریکا و دولت لبنان ودیگر طرفین با ماندن ما در منطقه امنیتی جنوب لبنان موافقت کرده‌اند

ما درحال نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان هستیم و هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. حدود ۹۰ درصد از ذخایر موشکی حزب‌الله را نابود کرده‌ایم. ما منطقه الشقیف در جنوب لبنان را تحت کنترل درآورده‌ایم و در آنجا باقی خواهیم ماند