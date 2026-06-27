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نتانیاهو: توافق اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه امنیتی

نتانیاهو گفت: اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه امنیتی برای راستی‌آزمایی و خلع سلاح حزب الله توافق کردند. توافق با لبنان را به لطف ضربات مهلکی که به حزب‌الله وارد کردیم، به سرانجام رساندیم. هم آمریکا و دولت لبنان ودیگر طرفین با ماندن ما در منطقه امنیتی جنوب لبنان موافقت کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۱۸
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نتانیاهو: توافق اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه امنیتی




به گزارش دیدبان ایران،  نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدعی شد: اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه امنیتی برای راستی‌آزمایی و خلع سلاح حزب الله توافق کردند. توافق با لبنان را به لطف ضربات مهلکی که به حزب‌الله وارد کردیم، به سرانجام رساندیم.  هم آمریکا و دولت لبنان ودیگر طرفین با ماندن ما در منطقه امنیتی جنوب لبنان موافقت کرده‌اند

ما درحال نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان هستیم و هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. حدود ۹۰ درصد از ذخایر موشکی حزب‌الله را نابود کرده‌ایم. ما منطقه الشقیف در جنوب لبنان را تحت کنترل درآورده‌ایم و در آنجا باقی خواهیم ماند

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