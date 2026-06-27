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قطع برق در برخی مناطق شرق تهران/علت مشخص شد

برق بخشی از مناطق شرقی تهران به دلیل بروز اشکال فنی به صورت موقت دچار اختلال و قطعی شده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۱۶
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قطع برق در برخی مناطق شرق تهران/علت مشخص شد

به گزارش تابناک،تعدادی از مناطق تهران از ساعاتی پیش با قطعی برق مواجه شدند.

در این حال، توانیر در اطلاعیه ای اعلام کرد به اطلاع شهروندان تهرانی می رساند برق بخشی از مناطق شرقی تهران به دلیل بروز اشکال فنی به صورت موقت دچار اختلال و قطعی شده است. نیروهای عملیاتی صنعت برق در حال رفع اختلال پیش آمده هستند و به زودی اختلال پیش آمده مرتفع خواهد شد.

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تهران قطع برق توانیر اشکال فنی اختلال
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