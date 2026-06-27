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۵ بیمارستان صحرایی در مصلی تهران مستقر می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از استقرار پنج بیمارستان صحرایی تخصصی در مصلای تهران خبر داد و گفت: این مراکز درمانی با ظرفیت ۱۰۰ تخت بستری موقت و استقرار گروه‌های تخصصی، برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به جمعیت گسترده شرکت‌کننده در این مراسم پیش‌بینی شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۱۴
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۵ بیمارستان صحرایی در مصلی تهران مستقر می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از وبدا، دومین جلسه کمیته بهداشت و درمان آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب امروز با حضور نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان اورژانس، نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های متولی امنیت و حفاظت برگزار شد.
 
دکتر نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مسئول این کمیته در ابتدای نشست با اشاره به ابعاد گسترده این مراسم که از صبح جمعه به مدت سه روز در مصلای تهران برگزار خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به حضور پرشور هم‌میهنان از سراسر کشور، نیازسنجی‌های دقیقی در بازدیدهای میدانی انجام‌گرفته و ملاحظات ویژه‌ای برای ارائه خدمات امدادی و درمانی در نظر گرفته‌شده است.
 
وی بابیان اینکه مصلای تهران با ایجاد رینگ‌های مرکزی و لایه‌های بیرونی تا شعاع ۱.۵ کیلومتری، نیازمند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است، افزود: شرایط آب و هوایی گرم تیرماه و احتمال افزایش مراجعه‌کنندگان با علائم گرمازدگی، بیماری‌های تنفسی، گوارشی و مسمومیت‌های غذایی ازجمله مواردی است که برای آن‌ها برنامه‌ریزی‌شده است.
 
مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع همچنین تأکید کرد: علاوه بر این موارد، باید سناریوهای خاص امنیتی و مخاطرات ناشی از فشار جمعیتی را نیز با نگاهی ویژه مدیریت کنیم.
 
در این جلسه که با حضور نمایندگانی از سپاه تهران و مدیران بیمارستان‌های بزرگ پایتخت همراه بود، دکتر توکلی خواستار بهره‌گیری از توان حداکثری تمامی دستگاه‌های عضو شد و گفت: جانمایی خدمات درمانی و بهداشتی نهایی شده و با توجه به نوع نیازهای موجود، استقرار پنج بیمارستان‌ موقت تخصصی جهت ارائه خدمات سرپایی و بستری موقت توسط گروه‌های تخصصی دانشگاهی در دستور کار قرار دارد.
 
وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) در ضلع جنوب غربی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ضلع جنوب شرقی، دانشگاه علوم پزشکی تهران در ضلع شمال شرقی و دانشگاه علوم پزشکی ایران در ضلع شمال غربی مستقر خواهند شد.
 
توکلی یادآور شد: پیش‌بینی‌شده تا در طبقه فوقانی رینگ مرکزی نیز یک بیمارستان تخصصی جهت ارائه خدمات اصلی درمانی با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران و ظرفیت سایر دستگاه‌ها راه‌اندازی شود.
 
وی در ادامه با اشاره به بازنگری در ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، اعلام کرد: با توجه به گستردگی جمعیت و نیازسنجی‌های انجام‌شده، مصوبه اولیه مبنی بر ۵۰ تخت بستری موقت، به ۱۰۰ تخت بستری موقت در هر بیمارستان افزایش یافت و ۱۰۰ تخت نیز به‌عنوان ظرفیت پشتیبان (Backup) در نظر گرفته‌شده است.
 
توکلی گفت: استقرار یک آزمایشگاه مرجع در مصلای تهران از سوی بنیاد برکت نیز در دستور کار قرار دارد تا به‌عنوان پشتیبان بیمارستان‌ها، خدمات آزمایشگاهی تخصصی موردنیاز را ارائه دهد.
 
مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید در پایان همچنین یادآور شد: تأمین آب سالم، بهداشت محیط و سایر موضوعات بهداشتی در این رویداد، موضوع مهمی است که همکاران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری دو دانشگاه دیگر بر این حوزه نظارت کامل دارند.

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