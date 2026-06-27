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مرگ تلخ نوجوان ۱۶ ساله در برزول نهاوند

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: شب گذشته یک نوجوان ۱۶ ساله در استخر عمومی شهر برزول از توابع شهرستان نهاوند دچار غرق‌شدگی شد و جان باخت.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۱۱
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مرگ تلخ نوجوان ۱۶ ساله در برزول نهاوند

به گزارش تابناک، محمد مالمیر عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شب گذشته یک نوجوان ۱۶ ساله در استخر عمومی شهر برزول از توابع شهرستان نهاوند دچار غرق‌شدگی شد و جان باخت، اظهار کرد: همچنین پیش از این حادثه و در روز جمعه نیز یک جوان ۲۴ ساله در استخر مزرعه‌ای شخصی در شهرستان فامنین بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داده بود.

وی نسبت به افزایش آمار تلفات ناشی از غرق‌شدگی در استان همدان هشدار داد و افزود: آمارهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه موارد غرق‌شدگی در استان است و این موضوع یک هشدار جدی برای جامعه محسوب می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۴ نفر از هم‌استانی‌ها بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳، ۹ نفر ثبت شده بود که بیانگر افزایش حدود ۵۵ درصدی این آمار است.

وی اضافه کرد: این افزایش نشان می‌دهد که سطح آگاهی عمومی و رعایت نکات ایمنی متناسب با تمایل افراد برای شنا در محیط‌های آبی غیرمجاز و ناایمن افزایش نیافته و همین مسئله زمینه‌ساز بروز حوادث تلخ شده است.

مالمیر با اشاره به محل‌های وقوع بیشتر حوادث غرق‌شدگی در استان گفت: اغلب این حوادث در رودخانه‌ها، پشت سدها، آب‌بندها و استخرهای کشاورزی رخ می‌دهد که به دلیل شرایط خاص فیزیکی و نبود ایمنی لازم، خطرات جدی برای افراد به ویژه نوجوانان و جوانان به همراه دارد.

وی با بیان اینکه بستر بسیاری از سدها و منابع آبی از گل‌ولای تشکیل شده است، افزود: این شرایط می‌تواند مانند باتلاق عمل کرده و شناگر را به داخل بکشد و از سوی دیگر تغییرات ناگهانی دما در عمق آب نیز می‌تواند باعث گرفتگی شدید عضلات و از کار افتادن توان حرکتی فرد شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان همچنین درباره خطرات استخرهای کشاورزی هشدار داد و گفت: استخرهای کشاورزی و پلیمری به دلیل پوشش پلاستیکی بسیار لغزنده، در صورت سقوط فرد خروج از آن‌ها بدون تجهیزات بسیار دشوار و در بسیاری موارد غیرممکن است.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به هشدارهای ایمنی اظهار کرد: تابلوهای «شنا ممنوع» در محیط‌های آبی به منظور جلوگیری از وقوع حادثه نصب شده‌اند و شهروندان باید این هشدارها را جدی بگیرند.

مالمیر افزود: بسیاری از افرادی که دچار غرق‌شدگی می‌شوند، تصور می‌کنند توانایی شنا دارند، در حالی که شنا در آب‌های آزاد یا استخرهای عمیق و غیرایمن با محیط‌های کنترل‌شده کاملاً متفاوت است و همین تصور اشتباه می‌تواند به حادثه منجر شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه غرق‌شدگی اغلب در سکوت رخ می‌دهد، گفت: برخلاف تصور عمومی، این حوادث معمولاً با فریاد و جلب توجه همراه نیست و ممکن است در مدت کوتاهی و بدون جلب توجه اطرافیان اتفاق بیفتد، از این رو نظارت خانواده‌ها به ویژه بر کودکان و نوجوانان باید مستمر و دقیق باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در فصل گرما خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید برای شنا و آب‌تنی تنها از مکان‌های استاندارد و ایمن که تحت نظارت ناجیان غریق هستند استفاده کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

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