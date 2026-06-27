ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر

در حالیکه تنش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و آمریکا یک مسیر دریایی جدید در این آبراهه ایجاد کرده یک شبکه سعودی مدعی دور دیگری از گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا شده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مرکز مشترک اطلاعات دریایی (Joint Maritime Information Center)، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی ایالات متحده، مدعی شد که مسیر نزدیک سواحل عمان در تنگه هرمز در حال گسترش است تا امکان تردد در هر دو جهت (کشتی‌های ورودی و خروجی) فراهم شود.

پیش‌تر، پس از اینکه عمان اعلام کرد در حال همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی است تا یک مسیر دریایی موقت ایجاد کند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که تنها مسیر امن همان مسیر ایرانی‌ست و با شناور‌های متخلف برخورد می‌شود. پس از این هشدار، کشتی‌ها شروع به تغییر مسیر کردند.

با هشدار سپاه، از صبح امروز، تقاضای کشتی‌ها برای تردد در تنگه هرمز از طریق مسیر اعلام‌شده، افزایش یافته است.

در این راستا، شبکه خبری سی‌ان‌ان بعدازظهر شنبه خبر داد که مرکز اطلاعات مشترک نیروی دریایی ایالات آمریکا امروز سطح تهدید در تنگه هرمز را به طور قابل توجهی افزایش داد.

مدیریت آبراه خلیج‌فارس طی روز‌های اخیر هشدار داده است که مسئولیت عواقب عبور از مسیر‌هایی غیر مسیر ایرانی تنگه هرمز، بر عهده مالک، بهره‌بردار و فرمانده شناور است؛ در دو روز گذشته نیز دو کشتی در مسیر جنوبی تنگه هدف قرار گرفته‌اند.

سی‌ان‌ان در ادامه گزارش خود خبر داد که نیروی دریایی آمریکا مدعی شده یک گذرگاه نزدیک به سلطنت عمان در داخل تنگه هرمز گسترش یافته است، که اجازه افزایش عبور کشتی‌ها در هر دو جهت را می‌دهد، اگر چه کشتی‌ها و شناور‌ها همچنان عبور از مسیر ایرانی تنگه هرمز را ترجیح می‌دهند و تصمیم ندارند با عبور از مسیر‌های دیگر، شناور‌های خود را در معرض تهدید قرار دهند.

به گزارش تابناک، تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز در حالی است که شبکه سعودی الحدث مدعی شده است که مذاکرات ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد.

به گفته این منابع، پاکستان میزبان مذاکرات ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود.

گفتنی است اولین دور از مذاکرات ایران و آمریکا برای دائمی کردن توافق به دست آمده میان تهران و واشنگتن در بورگن اشتوک سوئیس برگزار شد.