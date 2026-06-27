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ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر

در حالیکه تنش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و آمریکا یک مسیر دریایی جدید در این آبراهه ایجاد کرده یک شبکه سعودی مدعی دور دیگری از گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا شده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۰۹
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14395 بازدید
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۲۱

ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مرکز مشترک اطلاعات دریایی (Joint Maritime Information Center)، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی ایالات متحده، مدعی شد که مسیر نزدیک سواحل عمان در تنگه هرمز در حال گسترش است تا امکان تردد در هر دو جهت (کشتی‌های ورودی و خروجی) فراهم شود.

پیش‌تر، پس از اینکه عمان اعلام کرد در حال همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی است تا یک مسیر دریایی موقت ایجاد کند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که تنها مسیر امن همان مسیر ایرانی‌ست و با شناور‌های متخلف برخورد می‌شود. پس از این هشدار، کشتی‌ها شروع به تغییر مسیر کردند.

با هشدار سپاه، از صبح امروز، تقاضای کشتی‌ها برای تردد در تنگه هرمز از طریق مسیر اعلام‌شده، افزایش یافته است.

در این راستا، شبکه خبری سی‌ان‌ان بعدازظهر شنبه خبر داد که مرکز اطلاعات مشترک نیروی دریایی ایالات آمریکا امروز سطح تهدید در تنگه هرمز را به طور قابل توجهی افزایش داد.

مدیریت آبراه خلیج‌فارس طی روز‌های اخیر هشدار داده است که مسئولیت عواقب عبور از مسیر‌هایی غیر مسیر ایرانی تنگه هرمز، بر عهده مالک، بهره‌بردار و فرمانده شناور است؛ در دو روز گذشته نیز دو کشتی در مسیر جنوبی تنگه هدف قرار گرفته‌اند.

سی‌ان‌ان در ادامه گزارش خود خبر داد که نیروی دریایی آمریکا مدعی شده یک گذرگاه نزدیک به سلطنت عمان در داخل تنگه هرمز گسترش یافته است، که اجازه افزایش عبور کشتی‌ها در هر دو جهت را می‌دهد، اگر چه کشتی‌ها و شناور‌ها همچنان عبور از مسیر ایرانی تنگه هرمز را ترجیح می‌دهند و تصمیم ندارند با عبور از مسیر‌های دیگر، شناور‌های خود را در معرض تهدید قرار دهند.

به گزارش تابناک، تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز در حالی است که شبکه سعودی الحدث مدعی شده است که مذاکرات ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد.

به گفته این منابع، پاکستان میزبان مذاکرات ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود.

گفتنی است اولین دور از مذاکرات ایران و آمریکا برای دائمی کردن توافق به دست آمده میان تهران و واشنگتن در بورگن اشتوک سوئیس برگزار شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
24
56
پاسخ
وقتی دارایی های ایران باز نشده چرا تنگه هرمز رو باز کردید ، الان طرف مقابل یه راه دیگه باز کرده و میگه اگه دارایی هاتون رو میخواید باید از این راه هم اجازه بدید ، تازه باز هم با وعده نسیه ، یعنی عملا هیچی بهمون نداده و تنگه رو کامل از دست ایران درآورده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
شما در روزنامه کیهان کار میکنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
38
پاسخ
چی پشت پرده مذاکرات میگذره فقط امریکا و قطر و ایران و پاکستان و اسراییل میدانند.
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
8
49
پاسخ
توافق چی؟ ترامپ یک ریال هم نخواهد داد و دبه خواهد کرد و دوباره حمله می کند.
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
32
پاسخ
آنقدر عملن ، عمان کردید تا اینجوری به شما خیانت کردند
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
6
32
پاسخ
بارک الله!!!!
عمان هم به خیل دشمنان پیوست!
قسم حضرت عباس رو دیگه باور نکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
22
25
پاسخ
چرا اسرائیلو نمیزنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
11
48
پاسخ
ازدست دادن تنگه هرمز یعنی از دست دادن بزرگترین برگ برنده ایران
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
17
27
پاسخ
- تنگه اسمش هرمزه ولاغیر اعم از تنگه عمان و ....
- بازم حساسیت بالای اون آشکار شد.
- عمان داره طرف آمریکا رو میگیره، نمیشه نشون بدی
مثلاً یکی داری به نعل می کوبی یکی به میخ، الان داری
ما رو می کوبی!!
- باید امنیت تنگه بهم بریزه معلوم شه صاحبش کیه.
پاسخ ها
ناشناس
| Belgium |
۰۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
آقای عاقل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
14
10
پاسخ
جنگ وقتی تمام شد که منافع آمریکا و موقعیت جهانی آمریکا به خطر افتاد. الان هم اگر درگیری متوقف شود، با مذاکره این کار رخ نمیدهد بلکه دوباره آمریکا باید متوجه ضررهای درگیری شود و این کار با دو اقدام انجام میشود، بستن دوباره تنگه هرمز و حمله به منافع آمریکایی در امارات، عربستان و غیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
به شرطی که منافع و زیرساخت های ایران در خاک ایران نابود نشوند الان زیرساخت های ایران در تیررس جنگنده ها و موشک های امریکا هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
16
11
پاسخ
آمریکا دوست دارد با درگیری با ایران، موقعیت جهانی خود را تضعیف کند، ما هم او را به این هدفش میرسانیم!
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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