ونس: آمریکا مایل است روابط خود با ایران را تغییر دهد

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادعایی ضمن آنکه مذاکرات با ایران را «موفقیت‌آمیز» خواند، گفت که اگر توافق نهایی حاصل شود، «عالی» خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جی‌دی‌ ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با بیل ماهر از شبکه اچ‌بی‌او ادعا کرد: اگر با ایران به توافق نهایی برسیم، عالی می‌شود. اگر به توافق نهایی نرسیم، برنامه هسته‌ای آنها همچنان نابود شده، بنابراین نگرش من این است که آمریکا در هر صورت برنده است.

معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: افزایش جریان نفت از طریق تنگه هرمز نشانه‌ای از وقوع یک اتفاق واقعی است، اما توافق آتش‌بس با ایران همیشه کمی آشفته خواهد بود.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) پیشتر ضمن اذعان به نقض آتش‌بس با ایران ادعا کرد که هواپیماهای آمریکایی حملاتی را انجام داده‌اند که به گفته این نهاد، سایت‌های ذخیره‌سازی موشک و پهپادهای ایرانی و همچنین مواضع راداری ساحلی را هدف قرار داده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن این حملات آورده است: این حملات وحشیانه که تاسیسات نظارت ساحلی ایران را مورد هدف قرار داد، نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است.

جی‌دی ونس در ادامه با اشاره به مذاکراتی که با هیات ایرانی در سوئیس برگزار شد، گفت: مذاکرات با ایران در سوئیس موفقیت‌آمیز بوده زیرا قیمت نفت به ۷۳ دلار در هر بشکه کاهش یافته است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا بدون اشاره به مواضع ایران که دائماً بر مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده، مدعی شد: اگر ایران مایل باشد از سلاح هسته‌ای خود برای بلندمدت دست بکشد، ایالات متحده مایل است روابط خود با آن کشور را به‌طور اساسی تغییر دهد. آنچه رئیس‌جمهور ترامپ از ما خواسته است، ورق زدن برگ جدیدی برای تغییر روابطمان با مردم ایران و دراز کردن دستی دراز به سوی مردم ایران است.