با اینکه شام آخر از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، ۱۲ تیم را به صورت مستقیم درگیر می‌کند، اما سه تیم ایران و کره جنوبی از قاره شرقی (آسیا) و اسکاتلند از قاره غربی (اروپا)، چشم به نتایج این دیدارها دوخته‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هفدهمین روز جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، پایان‌بخش مرحله گروهی این رقابت‌ها خواهد بود. پس از مشخص شدن سرنوشت گروه‌های A تا I، حالا نوبت گروه‌های J، K و L است تا آخرین معادلات صعود را حل کنند؛ دیدارهایی که علاوه بر تعیین تیم‌های اول و دوم، روی سرنوشت جدول بهترین تیم‌های سوم نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت.

در گروه J، آرژانتین با دو پیروزی متوالی و ۶ امتیاز، صعود و صدرنشینی خود را قطعی کرده و دیدار این تیم برابر اردن جنبه تشریفاتی دارد. در سوی دیگر، مسابقه الجزایر و اتریش حساس‌ترین بازی این گروه خواهد بود. اتریش با ۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و الجزایر نیز با همین تعداد امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه سوم ایستاده است. پیروزی یا تساوی اتریش، صعود این تیم به عنوان تیم دوم را قطعی می‌کند و الجزایر هم برای صعود نیاز به برد یا مساوی دارد که با برد به رده دوم می‌رود و با مساوی هم به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به مرحله بعدی راه پیدا خواهد کرد. در همین حال پیروزی الجزایر می‌تواند منجر به حذف اتریش شود که این اتفاق بستگی به نتایج سایر گروه‌ها نیز دارد. بنابراین بهترین نتیجه برای دو تیم مساوی خواهد بود که باعلم به این موضوع، ممکن است دو تیم خیلی خودشان را به آب و آتش نزنند.

گروه K پیچیده‌ترین معادلات شب پایانی را در خود جای داده است. کلمبیا با ۶ امتیاز و پرتغال با ۴ امتیاز صعود خود را قطعی کرده‌اند، اما تقابل دو تیم برای صدرنشینی خواهد بود. پرتغال برای صدرنشینی نیاز به پیروزی دارد و با مساوی فقط رده دوم را حفظ خواهد کرد، اما اگر شکست بخورد این امکان وجود دارد که با نتیجه دیدار همزمان، به جایگاه سوم سقوط کند و پیش‌بینی‌هایش از تقابل با حریفان در مرحله حذفی تغییر کند. با این حال بازی حساس این گروه در ورزشگاه مرسدس بنز برگزار می‌شود. تقابل کنگو که با یک امتیاز در رتبه سوم قرار گرفته و ازبکستان که بدون امتیاز در رده آخر است و با جام وداع کرده، اما این بازی فقط برای ازبک‌ها جنبه تشریفاتی دارد. کنگو برای صعود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم و حتی در صورت شکست پرتغال مقابل کلمبیا برای صعود به عنوان تیم دوم، باید از سد حریف آسیایی خود عبور کند. هر نتیجه‌ای غیر از این رقم بخورد، کنگو هم با جام خداحافظی خواهد کرد و البته تیم ملی ایران به طور قطع به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به جمع ۳۲ تیم می‌پیوندد.

در گروه L نیز انگلستان با ۶ امتیاز صعودش را قطعی کرده و برای تثبیت صدرنشینی برابر پاناما به میدان می‌رود. اما نگاه‌ها به دیدار کرواسی و غنا دوخته شده است؛ جایی که غنا با ۴ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و کرواسی با ۳ امتیاز آخرین فرصت خود را برای رسیدن به مرحله حذفی جست‌وجو می‌کند. پیروزی کرواسی یا تساوی باعث خواهد شد که سه تیم از این گروه به یک شانزدهم نهایی برسند، اما چشم شاگردان امیر قلعه‌نویی هم به علاوه بر دو گروه دیگر، به این گروه هم دوخته شده و ایران این شانس را دارد که با پیروزی غنا مقابل کرواسی، بالاتر از این تیم و به عنوان یکی از تیم‌های سوم به مرحله یک شانزدهم نهایی برسد. در این صورت کرواسی با جام وداع خواهد کرد و انگلستان و غنا به عنوان دو تیم این گروه راهی مرحله حذفی می‌شوند.

نتایج این سه گروه، علاوه بر تعیین آخرین تیم‌های صعودکننده، تکلیف جدول بهترین تیم‌های سوم را نیز مشخص می‌کند؛ جدولی که هشت تیم از میان ۱۲ تیم سوم راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی خواهند شد و هنوز سه تیم ایران، کره جنوبی و اسکاتلند چشم‌انتظار نتایج این مسابقات هستند که از میان این سه تیم، شانس ایران به دلیل تفاضل گل بهتر، بیشتر است.

در پایان رقابت‌های امشب، پرونده مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بسته خواهد شد و از هجدهمین روز مسابقات، رقابت‌ها وارد مرحله حذفی می‌شود؛ جایی که دیگر هیچ فرصتی برای جبران وجود ندارد و جام جهانی وارد حساس‌ترین و هیجان‌انگیزترین بخش خود خواهد شد.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز هفدهم جام جهانی به شرح زیر است:

نکته: تمامی بازی‌ها به وقت محلی در روز شنبه برگزار می‌شود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، در برنامه بازی‌ها روز یکشنبه قید شده است.

یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ جون ۲۰۲۶)