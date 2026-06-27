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ایران؛ قربانی اول VAR در جام جهانی ۲۰۲۶

تکنولوژی VAR بیشترین ضربه را به تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ زد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۳۷
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4077 بازدید
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ایران؛ قربانی اول VAR در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش تابناک به نقل از فارس، تکنولوژی VAR در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بیشترین ضربه را در میان ۴۸ تیم شرکت کننده به ایران زده، چون ۳ گل شاگردان قلعه‌نویی را مردود اعلام کرد!

ایران با این آمار بالاتر از آلمان رکورددار بیشترین گل مردودی توسط VAR در جام جهانی ۲۰۲۶ لقب گرفت.

اولین گلی که VAR آن را مردود اعلام کرد، گل علی نعمتی روی ارسال رامین رضاییان بود که با تایید این گل ایران می‌توانست برنده بازی شود.

دومین گل مردودی در بازی با بلژیک بود که گل زیبای طارمی به شیاطین سرخ مردود اعلام شد تا این گل ۳ امتیازی هم لغو شود.

آخرین و دردناک‌ترین گل مردودی توسط VAR برای ایران گل شجاع خلیل‌زاده در دقیقه ۹۰+۳ مقابل مصر بود که صعود ایران را به عنوان تیم دوم قطعی می‌کرد.

طبق آمار فیفا در رده‌بندی تیم‌هایی که بیشترین ضربه را از VAR در مرحله گروهی خوردند، ایران با مردود شدن ۳ گل ۳ امتیازی در مجموع ۹ امتیاز بیشترین ضرر را کرده است.

آلمان هم در بازی با ساحل عاجل دو گلش پس از بازبینی VAR مردود شد و در رده دوم ایستاد. بقیه تیم‌های قربانی VAR در جام جهانی تنها یک گلشان توسط VAR مردود شده است.

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VAR صعود ایران مردود جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
13
19
پاسخ
گل شجاع اصلا آفساید نبود. اشتباه محرز!
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