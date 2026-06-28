معرفی ۳۲ تیم راهیافته به مرحله حذفی و برنامه کامل جام جهانی ۲۰۲۶ تا فینال + نتایج و جدول دیدارهای مرحله گروهی
جام جهانی ۲۰۲۶ به مرحله یک شانزدهم نهایی رسید و ۳۲ تیم راه یافته به این مرحله نیز حریفان خود را شناختند و مسیر تیمهای حاضر در مرحله حذفی تا فینال مشخص شده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا پس از برگزاری ۷۲ مسابقه به پایان رسید که این دیدارها به میزبانی ۱۶ ورزشگاه در ۱۶ شهر از سه کشور میزبان، برگزار شد. براساس اولین دوره برگزاری جام جهانی ۴۸ تیمی، ۳۲ تیم موفق شدند به مرحله یک شانزدهم نهایی راه پیدا کنند که طبق آییننامه مسابقات، تیمهای اول و دوم هر گروه در کنار ۸ تیم از ۱۲ تیم سوم که بهترین عملکرد را داشتد، به مرحله حذفی صعود کردند.
تیمهای صعود کننده به مرحله یک شانزدهم نهایی به تفکیک گروهها و براساس جایگاه (اعداد داخل پرانتز) به شرح زیر است:
- گروه A: مکزیک (۱) و آفریقای جنوبی (۲)
- گروه B: سوئیس (۱) و کانادا (۲) و بوسنی و هرزگوین (۳)
- گروه C: برزیل (۱) و مراکش (۲)
- گروه D: آمریکا (۱)، استرالیا (۲) و پاراگوئه (۳)
- گروه E: آلمان (۱)، ساحل عاج (۲) و اکوادور (۳)
- گروه F: هلند (۱)، ژاپن (۲) و سوئد (۳)
- گروه G: بلژیک (۱) و مصر (۲)
- گروه H: اسپانیا (۱) و کیپورد (۲)
- گروه I: فرانسه (۱)، نروژ (۲) و سنگال (۳)
- گروه J: آرژانتین (۱)، اتریش (۲) و الجزایر (۳)
- گروه K: کلمبیا (۱)، پرتغال (۲) و کنگو (۳)
- گروه L: انگلستان (۱)، کرواسی (۲) و غنا (۳)
براساس قانون تنظیم شده از سوی فیفا، در این دوره از رقابتها، تعیین جایگاه تیمها در هر گروه با احتساب بازی رودررو انجام شد و در صورت مساوی بودن بازیهای رودررو، تفاضل گل، گل زده بیشتر و سپس کارتهای زرد و قرمز معیار قرار گرفت. همچنین باتوجه به اینکه تیمهای سوم برتر امکان بازی رودررو با یکدیگر نداشتند، جایگاه آنها پس از امتیاز، براساس تفاضل گل، گل زده بیشتر و سپس کارتهای زرد و قرمز تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
معرفی کامل ورزشگاهها جام جهانی ۲۰۲۶؛ خانه مارادونا و پله کجاست؟ + تصاویر
در ادامه نگاهی به نتایج تمامی دیدارهای مرحله گروهی میاندازیم:
مرحله گروهی
پنجشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ (۱۱ جون ۲۰۲۶)
گروه A - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی
- مکزیک ۲ - آفریقای جنوبی صفر
- گلها: خولیان کویینونس (دقیقه ۹) و رایول خیمینز (دقیقه ۶۷)
- اخراج: اسففلو سیتوله (دقیقه ۴۹) و تمبا زوینا (دقیقه ۸۴) از آفریقای جنوبی و سزار مونتس (۲+۹۰) از مکزیک
جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ جون ۲۰۲۶)
گروه A - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا
- کرهجنوبی ۲ - جمهوری چک یک
- گلها: بئوم هوانگ (دقیقه ۶۷) و هیونگ گیو (دقیقه ۸۰) برای کره جنوبی و لادیسلاو کریمی (دقیقه ۵۹) برای چک
گروه B - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- کانادا یک - بوسنی و هرزگوین یک
- گلها: کایل لارین (دقیقه ۷۸) برای کانادا و یووو لوکیچ (دقیقه ۲۱) برای بوسنی
شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ جون ۲۰۲۶)
گروه D - ورزشگاه سوفای، اینگلوود لسآنجلس
- آمریکا ۴ - پاراگوئه یک
- گلها: دامیان بوبادیلا (دقیقه ۷ - گل به خودی)، فولارین بالوگون (دقیقه ۳۱ و ۵+۴۵) و جیووانی رینا (دقیقه ۸+۹۰) برای آمریکا و موریسیو (دقیقه ۷۳) برای پاراگوئه
گروه B - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- قطر یک - سوئیس یک
- گلها: بریل امبولو (دقیقه ۱۷ - پنالتی) برای سوئیس و میرو موهیم (۴+۹۰ - گل به خودی) برای قطر
یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ جون ۲۰۲۶)
گروه C - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- برزیل یک - مراکش یک
- گلها: وینیسیوس جونیور (دقیقه ۳۱) برای برزیل و تاسماعیل صیباری (دقیقه ۲۱) برای مراکش
گروه C - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- هائیتی صفر - اسکاتلند یک
- گل: جان مکگین (دقیقه ۲۹)
گروه D - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
- استرالیا ۲ - ترکیه صفر
- گلها: نستوری ایرانکوندا (دقیقه ۲۷) و کانر متکالف (دقیقه ۷۵)
گروه E - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
- آلمان ۷ - کوراسائو یک
- گلها: فلیکس اِنمِچا (دقیقه ۶)، نیکو اشلوتِربک (دقیقه ۳۸)، کای هاورتز (دقیقه ۵+۴۵ - پنالتی و ۸۸)، جمال موسیالا (دقیقه ۴۷)، براون (دقیقه ۶۸) و دنیز اونداو (دقیقه ۷۸) برای آلمان و لیوانو کومننسیا (دقیقه ۲۱) برای کوراسائو
گروه F - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- هلند ۲ - ژاپن ۲
- گلها: ویرجیل فندایک (دقیقه ۵۱) و سامرویل (دقیقه ۶۴) برای هلند و ناکامورا (دقیقه ۵۷) و اوگاوا (دقیقه ۸۹) برای ژاپن
دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)
گروه E - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- ساحل عاج یک - اکوادور صفر
- گل: آماد دیالو (دقیقه ۹۰)
گروه F - ورزشگاه بیبیویای، نوئوو لئون گوادالوپ
- سوئد ۵ - تونس یک
- گلها: یاسین آیاری (دقایق ۷ و ۶+۹۰)، الکساندر ایساک (دقیقه ۳۰)، ویکتور یوکرس (دقیقه ۵۹) و ماتیاس سوانبرگ (دقیقه ۸۶) برای سوئد و عمر الرقيق (دقیقه ۴۳) برای تونس
گروه H - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- اسپانیا صفر - کیپورد صفر
گروه G - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل
- بلژیک یک - مصر یک
- گلها: محمد هانی (دقیقه ۶۶ - گل به خودی) برای بلژیک و امام عاشور (دقیقه ۱۹) برای مصر
سهشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ جون ۲۰۲۶)
گروه H - ورزشگاه هارد راک، میامی
- عربستان سعودی یک - اروگوئه یک
- گلها: عبدالله العمری (دقیقه ۴۱) برای عربستان و در ادامه ماکسیمیلیانو آرائوخو (دقیقه ۸۰) برای اروگوئه
گروه G - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
- ایران ۲ - نیوزیلند ۲
- گلها: رامین رضاییان (دقیقه ۳۲) و محمد محبی (دقیقه ۶۴) برای ایران و الی جاست (دقایق ۷ و ۵۴) برای نیوزلند
گروه I - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- فرانسه ۳ - سنگال یک
- گلها: کیلیان امباپه (دقایق ۶۶ و ۶+۹۰) و بردلی بارکولا (دقیقه ۸۲) برای فرانسه و ابراهیم امبایه (دقیقه ۵+۹۰) برای سنگال
چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ جون ۲۰۲۶)
گروه I - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- عراق یک - نروژ ۴
- گلها: ایمن حسین (۳۹) برای عراق و ارلینگ هالند (دقایق ۲۹ و ۴۳)، لئو اوستیگارد (۷۶) و ایمن حسین (۶+۹۰ - گل به خودی) برای نروژ
گروه J - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
- آرژانتین ۳ - الجزایر صفر
- گلها: لیونل مسی (دقایق ۷۶ و ۶۰ و ۱۷)
گروه J - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- اتریش ۳ - اردن یک
- گلها: رومانو اشمید (۲۱)، یزنان العرب (۷۶ - گل به خودی) و مارکو آرناتوویچ (۱۲+۹۰ - پنالتی) برای اتریش و علی علوان (۵۰) برای اردن
گروه K - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
- پرتغال یک - کنگو یک
- گلها: ژوائو نوس (دقیقه ۶) برای پرتغال و یوآن ویسا (دقیقه ۶+۴۵) برای کنگو
گروه L - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- انگلستان ۴ - کرواسی ۲
- گلها: هری کین (دقایق ۱۲ - پنالتی و ۴۲)، جود بلینگام (دقیقه ۴۷) و مارکوس رشفورد (دقیقه ۸۵) برای انگلستان و باتورینا (دقیقه ۳۶) و پتار موسی (دقیقه ۵+۴۵) برای کرواسی
پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ جون ۲۰۲۶)
گروه L - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- غنا یک - پاناما صفر
- گل: چالب ییرینکی (دقیقه ۵+۹۰)
گروه K - ورزشگاه آزتکا - مکزیکوسیتی
- ازبکستان یک - کلمبیا ۳
- گلها: عباسبیک فیضاللهیف (دقیقه ۶۰) برای ازبکستان و دانیل مونیوس (دقیقه ۴۰)، لوئیس دیاس (دقیقه ۶۵) و خامینتون کامپاس (دقیقه ۹+۹۰) برای کلمبیا
گروه A - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- جمهوری چک یک - آفریقای جنوبی یک
- گلها: میچل سادیلک (دقیقه ۶) برای جمهوری چک و تبوهو موکوئنا (دقیقه ۸۳ - پنالتی) برای آفریقای جنوبی
گروه B - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
- سوئیس ۴ - بوسنی و هرزگوین یک
- گلها: آرمین ماهمیچ (دقیقه ۳+۹۰) برای بوسنی و یوهان مانزامبی (دقایق ۷۴ و ۹۰)، روبن وارگاس (دقیقه ۸۴) و گرانیت ژاکا (۷+۹۰ - پنالتی) برای سوئیس
- اخراج: طارق محرموویچ از بوسنی
جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)
گروه B - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
- کانادا ۶ - قطر صفر
- گلها: کایل لارین (دقیقه ۱۶)، جاناتان دیوید (دقایق ۲۹، ۳+۴۵ و ۲+۹۰)، ناتان سالیبا (دقیقه ۶۴) و محمد مناعی (دقیقه ۷۵ - گل به خودی)
- اخراج: همام احمد و عاصم مادیبو از قطر
گروه A - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا
- مکزیک یک - کرهجنوبی صفر
- گل: لوئیس رومو (دقیقه ۵۰)
گروه D - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل
- آمریکا ۲ - استرالیا صفر
- گلها: کامرون برجس (دقیقه ۱۱ - گل به خودی) و الکس فریمن (دقیقه ۴۳)
شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)
گروه C - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- اسکاتلند صفر - مراکش یک
- گل: اسماعیل صَیباری (دقیقه ۲)
گروه C - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- برزیل ۳ - هائیتی صفر
- گلها: ماتیوس کونیا (دقایق ۲۳ و ۳۶) و وینیسیوس جونیور (۳+۴۵)
گروه D - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- ترکیه صفر - پاراگوئه یک
- گل: ماتیاس گالارزا (دقیقه ۲)
- اخراج: میگل آلمیرون
گروه F - ورزشگاه انآرجی - هیوستون
- هلند ۵ - سوئد یک
- گلها: برایان بروبی (دقایق ۵ و ۱۷)، کودی خاکپو (دقایق ۴۷ و ۵۴) و کریسنسیو سامرویل (دقیقه ۸۹) برای هلند و آنتونی الانگا (دقیقه ۵۹) برای سوئد
گروه E - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- آلمان ۲ - ساحل عاج یک
- گلها: اونداف (دقیقه ۶۸ و ۴+۹۰) برای آلمان و فرانک کِسیه (دقیقه ۳۰) برای ساحل عاج
یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)
گروه E - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
- اکوادور صفر - کوراسائو صفر
گروه F - ورزشگاه بیبیویای، نوئوو لئون گوادالوپ
- تونس صفر - ژاپن ۴
- گلها: دایچی کامادا (دقیقه ۴)، آیاسه اوئدا (دقایق ۳۱ و ۸۳) و جونی ایوتو (دقیقه ۶۹)
گروه H - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا
- اسپانیا ۴ - عربستان سعودی صفر
- گلها: لامین یامال (دقیقه ۱۰)، میکل اویارزابال (دقایق ۲۱ و ۲۴) و حسن التمبکتی (دقیقه ۴۹ - گل به خودی)
گروه G - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
- بلژیک صفر - ایران صفر
- اخراج: ناتان انگوی از بلژیک
دوشنبه، اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ جون ۲۰۲۶)
گروه H - ورزشگاه هارد راک، میامی
- اروگوئه ۲ - کیپورد ۲
- گلها: ماکسیمیلیانو آرائوخو (دقیقه ۴۴) و آگوستین کانوبیو (۶+۴۵) برای اروگوئه و کوین پینا (دقیقه ۲۱) و هلیو وارلا (دقیقه ۶۱) برای کیپورد
گروه G - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
- نیوزیلند یک - مصر ۳
- گلها: مصطفی زیکو (۵۸)، محمد صلاح (۶۷) و محمود ترزگه (۸۲) برای مصر و فین سورمن (دقیقه ۱۵) برای نیوزیلند
گروه J - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- آرژانتین ۲ - اتریش صفر
- گلها: لیونل مسی (دقایق ۳۸ و ۵+۹۰)
سهشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ جون ۲۰۲۶)
گروه I - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- فرانسه ۳ - عراق صفر
- گلها: کیلیان امباپه (دقایق ۱۴ و ۵۴) و همچنین عثمان دمبله (دقیقه ۶۶)
گروه I - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- نروژ ۳ - سنگال ۲
- گلها: مارکوس پدرسن (دقیقه ۴۳) و ارلینگ هالند (ارلینگ ۴۸ و ۵۸) برای نروژ و اسماعیلا سار (دقایق ۵۳ و ۳+۹۰) برای سنگال
گروه J - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- اردن یک - الجزایر ۲
- گلها: الراشدان (دقیقه ۳۶) برای اردن و نذیر بنبوعلی (دقیقه ۶۹) و آمین گویری (دقیقه ۸۲) برای الجزایر
گروه K - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
- پرتغال ۵ - ازبکستان صفر
- گلها: کریستیانو رونالدو (دقایق ۷ و ۳۹)، نونو مندس (دقیقه ۱۷)، عبدووحید نعمتوف (دقیقه ۶۰ - گلبهخودی) و رافائل لیائو (دقیقه ۸۷)
گروه L - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- انگلستان صفر - غنا صفر
چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ جون ۲۰۲۶)
گروه L - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- پاناما صفر - کرواسی یک
- گل: آنته بودیمیر (دقیقه ۵۴)
گروه K - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا
- کلمبیا یک - کنگو صفر
- گل: دنیل مونیوز (دقیقه ۷۶)
گروه B - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
- سوئیس ۲ - کانادا یک
- گلها: روبن وارگاس (دقیقه ۴۶) و یوهان مانزامبی (دقیقه ۵۷) برای سوئیس و پرومایس دیوید (دقیقه ۷۶) برای کانادا
گروه B - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل
- بوسنی و هرزگوین ۳ - قطر یک
- گلها: کریم علاجبگوویچ (دقیقه ۲۹)، سلطان البرک (دقیقه ۳۴ - گل به خودی) و آرمین ماهمیچ (دقیقه ۸۰) برای بوسنی و حسن الهیدوس (دقیقه ۴۲) برای قطر
پنجشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ جون ۲۰۲۶)
گروه C - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- مراکش ۴ - هائیتی ۲
- گلها: اشرف حکیمی (دقیقه ۳۹)، اسماعیل صیباری (دقیقه ۱+۴۵)، صوفیان رحیمی (دقیقه ۷۸) و ياسين جسيم (دقیقه ۸۹) و یاسین بونو (دقیقه ۱۰ - گل به خودی) ایزیدور (دقیقه ۴۳) برای هائیتی
گروه C - ورزشگاه هارد راک، میامی
- اسکاتلند صفر - برزیل ۳
- گلها: وینیسیوس جونیور (دقایق ۷ و ۳+۴۵) و متئوس کونیا (دقیقه ۶۰)
گروه A - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی
- جمهوری چک صفر - مکزیک ۳
- گلها: متئو چاوز (دقیقه ۵۵)، خولیان کینیونس (دقیقه ۶۱) و آلوارو فیدالگو (دقیقه ۴+۹۰)
گروه A - ورزشگاه بیبیویای، نوئوو لئون گوادالوپ
- آفریقای جنوبی یک - کرهجنوبی صفر
- گل: تاپلو ماسکو (دقیقه ۶۳)
گروه E - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- اکوادور ۲ - آلمان یک
- گلها: نیلسون آنگولو (دقیقه ۹) و گونزالو پلاتا (دقیقه ۷۷) برای اکوادور و لروی سانه (دقیقه ۲)
گروه E - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- کوراسائو صفر - ساحل عاج ۲
- گلها: نیکولاس پپه (دقایق ۷ و ۶۴)
جمعه، ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ جون ۲۰۲۶)
گروه F - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
- تونس یک - هلند ۳
- گلها: حازم المستوری (دقیقه ۵۴) برای تونس و الیاس السخیری (دقیقه ۳)، برایان بروبی (دقیقه ۷) و پائول فن هکه (دقیقه ۶۲) برای هلند
گروه F - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- ژاپن یک - سوئد یک
- گلها: دایزن مائدا (دقیقه ۵۶) برای ژاپن و آنتونی الانگا (دقیقه ۶۳) برای سوئد
گروه D - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
- ترکیه ۳ - آمریکا ۲
- گلها: آردا گولر (دقیقه ۱۰)، اورکان کوکچو (دقیقه ۳۱) و کان آیهان (دقیقه ۸+۹۰) برای ترکیه و آستون تراستی (دقیقه ۳) و سباستین برهالتر (دقیقه ۴۹) برای آمریکا
گروه D - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- پاراگوئه صفر - استرالیا صفر
گروه I - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- نروژ یک - فرانسه ۴
- گلها: تلو آسگارد (دقیقه ۲۱) برای نروژ و عثمان دمبله (دقایق ۷، ۲۰ و ۳۲) دزیره دوئه (دقیقه ۴+۹۰) برای فرانسه
گروه I - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- سنگال ۵ - عراق صفر
- گلها: حبیب دیارا (دقیقه ۴)، اسماعیل سار (دقیقه ۵۶)، پاپه گیه (دقایق ۵۹ و ۷۱) و لیمان اندیایه (دقیقه ۸۲)
- اخراج: ربین سولاکا از عراق
شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ جون ۲۰۲۶)
گروه H - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
- کیپورد صفر - عربستان سعودی صفر
گروه H - ورزشگاه آکرون - گوادالاخارا
- اروگوئه صفر - اسپانیا یک
- گل: الکس بائنا (دقیقه ۴۲)
- اخراج: آگوستین کانوبیو از اروگوئه
گروه G - ورزشگاه بیسی پِلیس - ونکوور
- نیوزیلند یک - بلژیک ۵
- گلها: لئاندرو تروسارد (دقایق ۲۸ و ۵۰)، کوین دی بروینه (دقیقه ۶۶)، روملو لوکاکو (دقیقه ۸۶) و الکسیس جسی سالماکرز (دقیقه ۴+۹۰) برای بلژیک و الی جاست (دقیقه ۸۴) برای نیوزلند
گروه G - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل
- مصر یک - ایران یک
- گلها: محمود صابر (دقیقه ۵) برای مصر و رامین رضاییان (دقیقه ۱۰) برای ایران
یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ جون ۲۰۲۶)
گروه L - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- پاناما صفر - انگلستان ۲
- گلها: جود بلینگام (دقیقه ۶۲) و هری کین (دقیقه ۶۷)
گروه L - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- کرواسی ۲ - غنا یک
- گلها: پیتر سوچیچ (دقیقه ۳۱) و نیکولا ولاشیچ (دقیقه ۸۳) برای کرواسی و دریک لوکاسن (دقیقه ۷۳) برای غنا
گروه K - ورزشگاه هارد راک، میامی
- کلمبیا صفر - پرتغال صفر
گروه K - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- کنگو ۳ - ازبکستان یک
- گلها: یوان ویسا در (دقایق ۶۸ - پنالتی و ۱+۹۰) و فیستون مایله (دقیقه ۷۸) برای کنگو و الدور شامرادوف (دقیقه ۱۰) برای ازبکستان
گروه J - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
- الجزایر ۳ - اتریش ۳
- گلها: رفیق بلغالی (دقیقه ۴۵) و ریاض محرز (دقایق ۶۰ و ۳+۹۰) برای الجزایر و مارکو آرناتوویچ (دقیقه ۲۸)، مارسل سابیتزر (دقیقه ۵۵) و ساشا کالادزیچ (دقیقه ۶+۹۰) برای اتریش
گروه J - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
- اردن یک - آرژانتین ۳
- گلها: موسی التعمری (دقیقه ۵۵) و جیووانی لو سلسو (دقیقه ۱۹)، لائوتارو مارتینس (دقیقه ۳۱ - پنالتی) و لیونل مسی (دقیقه ۸۰) برای آرژانتین
برای تماشای جدول کامل گروهها، اخبار، تصاویر و ویدئوهای مربوط به جام جهانی وارد سرویس ویژه جام جهانی تابناک شوید
یک شانزدهم نهایی
یکشنبه، ۷ تیر (۲۸ جون ۲۰۲۶)
- بازی شماره ۷۳: آفریقای جنوبی - کانادا، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
دوشنبه، ۸ تیر (۲۹ جون ۲۰۲۶)
- بازی ۷۶: برزیل - ژاپن، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
سهشنبه، ۹ تیر (۳۰ جون ۲۰۲۶)
- بازی ۷۴: آلمان - پاراگوئه، ساعت ۰۰:۰۰ - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
- بازی ۷۵: هلند - مراکش، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بیبیویای، نوئوو لئون گوادالوپ
- بازی ۷۸: ساحل عاج - نروژ، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
چهارشنبه، ۱۰ تیر (یک جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۷۷: فرانسه - سوئد، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
- بازی ۷۹: مکزیک - اکوادور، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی
- بازی ۸۰: انگلستان - کنگو، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- بازی ۸۲: بلژیک - سنگال، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل
پنجشنبه، ۱۱ تیر (۲ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۸۱: آمریکا - بوسنی و هرزگوین، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا
- بازی ۸۴: اسپانیا - اتریش، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
جمعه، ۱۲ تیر (۳ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۸۳: پرتغال - کرواسی، ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو
- بازی ۸۵: سوئیس - الجزایر، ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
- بازی ۸۸: استرالیا - مصر، ساعت ۲۱:۳۰ - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۸۶: آرژانتین - کیپورد، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی
- بازی ۸۷: کلمبیا - غنا، ساعت ۰۵:۰۰ - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
یک هشتم نهایی
- بازی ۹۰: برنده بازی ۷۳ – برنده بازی ۷۵، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
یکشنبه، ۱۴ تیر (۵ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۸۹: برنده بازی ۷۴ – برنده بازی ۷۷، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
- بازی ۹۱: برنده بازی ۷۶ – برنده بازی ۷۸، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۹۲: برنده بازی ۷۹ – برنده بازی ۸۰، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی
- بازی ۹۳: برنده بازی ۸۳ – برنده بازی ۸۴، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
سهشنبه، ۱۶ تیر (۷ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۹۴: برنده بازی ۸۱ – برنده بازی ۸۲، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل
- بازی ۹۵: برنده بازی ۸۶ – برنده بازی ۸۸، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
- بازی ۹۶: برنده بازی ۸۵ – برنده بازی ۸۷، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور
یک چهارم نهایی
پنجشنبه، ۱۸ تیر (۹ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۹۷: برنده بازی ۸۹ – برنده بازی ۹۰، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست
جمعه، ۱۹ تیر (۱۰ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۹۸: برنده بازی ۹۳ – برنده بازی ۹۴، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس
یکشنبه، ۲۱ تیر (۱۲ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۹۹: برنده بازی ۹۱ – برنده بازی ۹۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی
- بازی ۱۰۰: برنده بازی ۹۵ – برنده بازی ۹۶، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
نیمه نهایی
سهشنبه، ۲۳ تیر (۱۴ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۱۰۱: برنده بازی ۹۷ – برنده بازی ۹۸، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس
چهارشنبه، ۲۴ تیر (۱۵ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۱۰۲: برنده بازی ۹۹ – برنده بازی ۱۰۰، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
ردهبندی
یکشنبه، ۲۸ تیر (۱۹ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۱۰۳: بازنده بازی ۱۰۱- بازنده بازی ۱۰۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی
فینال
- بازی ۱۰۴: برنده بازی ۱۰۱ – برنده بازی ۱۰۲، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
بالاخره رفتیم تو 16 تا تیم
آن هم بدون حتی یک باخت
ما پیروزیم
البته 16 تا تیم از 48 تیم که حذف شدند
بالاخره رفتیم تو 16 تا تیم
تیم اقلیت رفت تو تیم های اقلیت