زمان اجرایی شدن قیمت جدید نان
حمیدرضا رستگار اظهار کرد: تلاش ما این است که هرج و مرج قیمتی در بازار نان متوقف شود و همه نانوایان اعم از سنتی (یارانه ای و آزادپز) و همچنین نانوایان صنعتی از نرخ های رسمی و مصوب تبعیت کنند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس اتاق اصناف تهران افزود: نرخ نان هر سال از سوی اتحادیه نانوایان بررسی، کارشناسی و آنالیز می شود و این نرخ ها با توجه به شرایط متفاوت تهران، شهرستان ها و مراکز استان ها با هماهنگی استانداران تعیین و متفاوت اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت ها باید متناسب با هزینه های تولید و محل کسب تعیین شود، گفت: فروش نان نباید پایینتر یا بالاتر از نرخ رسمی باشد و بنابراین نظارت ها در این زمینه تشدید خواهد شد.
رستگار با تاکید بر اینکه آرد یارانه ای حذف نمی شود، خاطر نشان کرد: قیمت گذاری نان با هماهنگی استانداری ها و مراجع ذیربط انجام می گیرد، بنابراین لازم است نرخ مصوب به طور رسمی در نانوایی ها نصب شود.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: همزمان با ابلاغ و اجرای قیمت جدید نان، با هرگونه تخلف، گران فروشی و تعیین قیمت سلیقه ای برخورد جدی خواهد شد و هدف از این اقدام ایجاد هماهنگی میان اتحادیه ها، واحدهای صنفی و مردم است تا اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت نگیرد.
وی درباره نانوایی های آزادپز افزود: در این واحدها هم باید نرخ نان بر اساس ضوابط مشخص و متناسب با وزن خمیر و نوع نان تعیین شود و همه واحدها از یک چارچوب قانونی واحد تبعیت کنند.
رستگار خواستار همکاری مردم در اجرای دقیق قیمت گذاری صورت گرفته شد و اظهار کرد: برخی درخواست ها مانند نان بزرگتر، کنجدی یا افزودنی های دیگر زمینه بروز تخلف و افزایش قیمت را فراهم می کند که البته این امر نیازمند فرهنگ سازی است.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: قیمت جدید نان از روز شنبه -۶ تیر- اعلام می شود و پس از ابلاغ رسمی تشدید نظارت، بازرسی و برخورد با متخلفان آغاز خواهد شد.
وی افزود: نانوایی ها موظفند قانون را رعایت کنند و مردم نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند گزارش های خود را از طریق سامانه های ۱۲۴ و ۱۳۵ به صورت کتبی یا سایت بازرسی اتاق اصناف موضوع را اطلاع دهند.
دوما شما میگید 6 تیر ولی به محض اعلام رقم جدید رقم نان افزایش شدیدی پیدا نمود به عنوان مثال قیمت نان سنگک 38 هزار تومن توسط اتحادیه با نصب در دیوار نانوایی اعلام شده است !!!