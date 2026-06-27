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زمان اجرایی شدن قیمت جدید نان

رئیس اتاق اصناف تهران از تعیین نرخ های جدید نان در واحدهای یارانه‌ ای و آزادپز خبر داد و گفت: این نرخ ها از روز شنبه - ۶ تیر - اجرایی می شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۱۸
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2486 بازدید
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۶
زمان اجرایی شدن قیمت جدید نان

حمیدرضا رستگار اظهار کرد: تلاش ما این است که هرج‌ و مرج قیمتی در بازار نان متوقف شود و همه نانوایان اعم از سنتی (یارانه ای و آزادپز) و همچنین نانوایان صنعتی از نرخ‌ های رسمی و مصوب تبعیت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس اتاق اصناف تهران افزود: نرخ نان هر سال از سوی اتحادیه نانوایان بررسی، کارشناسی و آنالیز می شود و این نرخ‌ ها با توجه به شرایط متفاوت تهران، شهرستان‌ ها و مراکز استان‌ ها با هماهنگی استانداران تعیین و متفاوت اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه قیمت‌ ها باید متناسب با هزینه‌ های تولید و محل کسب تعیین شود، گفت: فروش نان نباید پایین‌تر یا بالاتر از نرخ رسمی باشد و بنابراین نظارت‌ ها در این زمینه تشدید خواهد شد.

رستگار با تاکید بر اینکه آرد یارانه‌ ای حذف نمی‌ شود، خاطر نشان کرد: قیمت‌ گذاری نان با هماهنگی استانداری‌ ها و مراجع ذیربط انجام می‌ گیرد، بنابراین لازم است نرخ مصوب به‌ طور رسمی در نانوایی‌ ها نصب شود.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: همزمان با ابلاغ و اجرای قیمت جدید نان، با هرگونه تخلف، گران‌ فروشی و تعیین قیمت سلیقه‌ ای برخورد جدی خواهد شد و هدف از این اقدام ایجاد هماهنگی میان اتحادیه‌ ها، واحدهای صنفی و مردم است تا اجحافی در حق مصرف‌ کنندگان صورت نگیرد.

وی درباره نانوایی‌ های آزادپز افزود: در این واحدها هم باید نرخ نان بر اساس ضوابط مشخص و متناسب با وزن خمیر و نوع نان تعیین شود و همه واحدها از یک چارچوب قانونی واحد تبعیت کنند.

رستگار خواستار همکاری مردم در اجرای دقیق قیمت گذاری صورت گرفته شد و اظهار کرد: برخی درخواست‌ ها مانند نان بزرگ‌تر، کنجدی یا افزودنی‌ های دیگر زمینه بروز تخلف و افزایش قیمت را فراهم می‌ کند که البته این امر نیازمند فرهنگ‌ سازی است.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: قیمت جدید نان از روز شنبه -۶ تیر- اعلام می‌ شود و پس از ابلاغ رسمی تشدید نظارت، بازرسی و برخورد با متخلفان آغاز خواهد شد.

وی افزود: نانوایی‌ ها موظفند قانون را رعایت کنند و مردم نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌ توانند گزارش های خود را از طریق سامانه‌ های ۱۲۴ و ۱۳۵ به صورت کتبی یا سایت بازرسی اتاق اصناف موضوع را اطلاع دهند. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۶
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
24
پاسخ
کی این دولت تموم میشه بره؟
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مگه دولتهای قبلی گران نمیکردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
9
پاسخ
اولا قیمتهای اعلام شده برای دو سال پیش بود و نانوایان و صنف ممرتبط دو سال قبل بیش از این نرخ ها می گرفتند !
دوما شما میگید 6 تیر ولی به محض اعلام رقم جدید رقم نان افزایش شدیدی پیدا نمود به عنوان مثال قیمت نان سنگک 38 هزار تومن توسط اتحادیه با نصب در دیوار نانوایی اعلام شده است !!!
ناصح
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
6
پاسخ
انشاالله نظارت شود وگرنه اگر شدت عمل در صورت تخلف صورت نگیرد فقط تثبیت قیمت های بالا رواج پیدا میکند
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
12
پاسخ
قدیم نانوایی کارت بهداشت رو دیوار نصب بود یک قیمتی هم رو دیوار بود - الان عملا همه چیز ول شده و نونواها هر کاری دلشون میخواد میکنن و هیچ نظارتی نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
6
پاسخ
در کوچه ما در سعادت آباد دو نانوایی سنگک و بربری هست که هر دو سهمیه آرد دولتی دارند ولی تا چند روزقبل نان بربری کنجدی را 45000 تومان و سنگک کنجدی را 50.000 می فروخت . اما امروز ازشون نان نخریدم تا ببینم با توجه به گران شدن قیمت حالا میخوان بربری و سنگک را چند بفروشند؟
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