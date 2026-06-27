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واکنش ایران به نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا

جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۸۲
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واکنش ایران به نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه جمعه مورخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ به چند نقطه در سواحل جنوبی ایران را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه که تاسیسات نظارت ساحلی ایران را مورد هدف قرار داد، نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است.

همزمان، رژیم اشغالگر و آپارتاید صهیونیستی نیز با هماهنگی آمریکا اقدام به حمله به لبنان کرد که نقض آشکار بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ می‌باشد.

 وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر حق ذاتی ایران برای دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح می‌کند جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهد کرد. ضربات دفاعی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف مرتبط با نیروهای متجاوز آمریکایی بر همین مبنا صورت گرفت.

 بدیهی است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده رژیم متجاوز و عهدشکن آمریکا و طرف‌هایی است که به هر نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران همدستی کنند.

 در همین ارتباط، بر ضرورت پایبندی کلیه کشورهای واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس به اصل حسن هم‌جواری و رعایت اصل بنیادین حقوق بین‌الملل مبنی بر ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید می‌گردد.

 وزارت امور خارجه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهادهای مسئول بین‌المللی می‌خواهد نسبت به نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل توسط آمریکا بی‌تفاوت نبوده و به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود در قبال صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کنند. 

واکنش ایران به نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Armenia
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
4
پاسخ
آمریکای خبیث قابل اعتماد نیست به موشک های بالستیک ایران اعتماد کنید باذن الله
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