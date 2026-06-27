عکس: استقرار میز خدمت قضایی در نماز جمعه تهران
همزمان با پنجمین روز از هفته قوه قضاییه، میز خدمت سازمانهای تابعه این قوه در محل برگزاری نماز جمعه تهران و دیگر استانهای کشور مستقر شد تا مدیران ارشد دستگاه قضا بهصورت چهرهبهچهره پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی مردم باشند.
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برچسبها:عکس خبری خدمت قضایی نماز جمعه تهران قوه قضاییه
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