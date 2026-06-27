عکس: استقرار میز خدمت قضایی در نماز جمعه تهران

همزمان با پنجمین روز از هفته قوه قضاییه، میز خدمت سازمان‌های تابعه این قوه در محل برگزاری نماز جمعه تهران و دیگر استان‌های کشور مستقر شد تا مدیران ارشد دستگاه قضا به‌صورت چهره‌به‌چهره پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی مردم باشند.