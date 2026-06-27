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کد خبر: ۱۳۸۱۶۷۹
بازدید: ۱۶۰۷

عکس: استقرار میز خدمت قضایی در نماز جمعه تهران

همزمان با پنجمین روز از هفته قوه قضاییه، میز خدمت سازمان‌های تابعه این قوه در محل برگزاری نماز جمعه تهران و دیگر استان‌های کشور مستقر شد تا مدیران ارشد دستگاه قضا به‌صورت چهره‌به‌چهره پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی مردم باشند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری خدمت قضایی نماز جمعه تهران قوه قضاییه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.