امارات دلیل پیام هشدار حمله موشکی را اعلام کرد

مقامات امارات مدعی صدور هشدار در شهر دوبی امارات در پی احتمال حمله موشکی شدند و در ادامه توجیه کردند نقص فنی در سامانه‌های هشدار اولیه منجر به ارسال پیام‌های نادرست شد.

مقامات اماراتی روز جمعه از طریق پیامک به ساکنان این کشور هشدار دادند که خطر احتمالی حمله موشکی وجود دارد و خواستار پناه‌ گرفتن فوری شدند، اما پس از چند دقیقه اعلام کردند که این خطر برطرف شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، مقامات اماراتی روز جمعه از طریق تلفن‌های همراه پیامی حاوی هشدار درباره «خطر احتمالی موشکی» برای ساکنان ارسال کردند. مقام‌های این کشور مدعی شدند که نقص فنی در سامانه‌های هشدار اولیه منجر به ارسال پیام‌های نادرست شد.

این رویداد نخستین بار از بیش از یک ماه گذشته است که امارات با چنین هشدارهایی مواجه می‌شود که صدای انفجارهایی در شهر دوبی امارات شنیده شده است که ماهیت آن هنوز مشخص نیست. همچنین آژیرهای خطر در این شهر به صدا درآمد.

بر اساس ادعای این گزارش، ساکنان پیامکی از سوی وزارت کشور دریافت کردند که در آن با اشاره به «شرایط کنونی و خطر احتمالی حمله موشکی»، از آنان خواسته شد فوراً در یک ساختمان ایمن و دور از پنجره‌ها، درها و فضاهای باز پناه بگیرند و منتظر دستورالعمل‌های رسمی بمانند.

چند دقیقه بعد، پیام دیگری برای کاربران ارسال شد که در آن آمده بود: «از همکاری شما سپاسگزاریم و به شما اطمینان می‌دهیم که وضعیت کنونی ایمن است و می‌توانید فعالیت‌های معمول خود را از سر بگیرید، با این حال لازم است احتیاط و هوشیاری لازم را به خرج دهید.»