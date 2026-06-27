به‌دنبال امضای توافق ننگین میان دولت غربگرای لبنان با رژیم جنایتکار صهیونیستی که همچنان به تجاوزات و اشغالگری خود در خاک لبنان ادامه می‌دهد، در چارچوب واکنش‌های حزب‌الله به این توافق، حسن فضل‌الله، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان شب گذشته، جمعه‌شب، طی سخنانی با رد قاطع توافق مذکور و موضع تسلیم و شرم‌آور دولت لبنان، نسبت به ادامه این مسیر هشدار داده اعلام کرد که چنین توافقی حاکمیت لبنان را به‌شدت تضعیف می‌کند و موجب اختلافات داخلی خطرناک می‌شود.

دولت لبنان مشروعیت ندارد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حسن فضل‌الله در گفتگو با المیادین اظهار داشت: کنار گذاشتن مسیر مذاکره و توافق با دشمن صهیونیستی یک امر ضروری است و مقامات لبنانی باید مسیر مذاکرات مستقیم و همه تصمیماتی را که علیه ملت خود گرفته‌اند، تغییر دهند. کاری که مقامات انجام می‌دهند، مسیری بیهوده برای امتیازدهی به دشمن است که منجر به نابودی کشور می‌شود و تنها به منافع دشمن خدمت می‌کند.

این نماینده حزب‌الله در ادامه در واکنش به ذوق‌زدگی صهیونیست‌ها به‌ویژه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جنایتکار رژیم اشغالگر از امضای توافق چارچوب با دولت لبنان که در راستای امتیازدهی‌های رایگان دولت این کشور است، گفت: به نتانیاهو می‌گوییم که در خوشحالی و مژده دادن به اسرائیلی‌ها عجله نکند، زیرا او در واقع با خودش مذاکره می‌کند.

وی خطاب به نتانیاهو گفت: شما با کسی معامله کرده‌اید که هیچ اختیاری ندارد (اشاره به دولت سرسپرده و غربگرای لبنان). وضعیت دشمنی لبنان با اسرائیل همچنان باقی خواهد ماند و هر کسی که با دشمن دست بدهد، شریک جنایات آن علیه مردم لبنان است.

حسن فضل‌الله تأکید کرد: دولت لبنان فاقد مشروعیت قانونی است و ابزار لازم برای تحمیل دستورات و تصمیمات خود را ندارد و هرگز قادر به اجرای توافق امضاشده در واشنگتن نخواهد بود؛ مگر اینکه بخواهد با حمایت آمریکا کشور را به جنگ داخلی بکشاند.

مقاومت بر میدان مسلط است

این نماینده پارلمان لبنان توافقی را که در واشنگتن میان دولت این کشور با رژیم صهیونیستی امضا شد، تلاشی برای منحرف کردن روند اسلام‌آباد دانسته تصریح کرد: هیچ چیز بدون مقاومت نمی‌تواند ادامه یابد و ما اجازه نخواهیم داد دولت لبنان کشور را نابود کند و سرنوشت کشور خودمان را تسلیم آن نخواهیم کرد.

فضل‌الله خاطرنشان کرد: دولت لبنان قادر به تحمیل اراده خود به مردم نخواهد بود و عامل کلیدی، وضعیت میدانی است. ما صاحبان اصلی این سرزمین هستیم و میدان را در دست داریم. هدیه رایگانی که دولت لبنان به دشمن صهیونیستی داده است، هیچ تأثیری در میدان نخواهد داشت و ما با هر اقدامی از سوی دولت مقابله خواهیم کرد و قاطعانه‌تر از قبل به مقاومت سلاح خود پایبند هستیم.

وی ابراز کرد: مخالفت مقاومت با روند مذاکرات مستقیم دولت لبنان با دشمن صهیونیستی کاملاً جدی است و اجازه اجرای این توافق در میدان و نابودی لبنان و تسلیم سرنوشت کشور به دشمن را نخواهیم داد. ماندن وزرای حزب‌الله در دولت لبنان هم بنا به ملاحظات خاص خود است و حضور ما در دولت به‌معنای موافقت با تصمیمات آن نیست.

نماینده مذکور پارلمان لبنان تأکید کرد: مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی به‌معنای نقض ماده 52 قانون اساسی است و هیچ‌کس حق ندارد وضعیت دشمنی با رژیم صهیونیستی را لغو کند. ما هیچ‌گونه رویارویی در داخل کشور با ارتش ملی خود را که وظایفش را به‌طور کامل انجام می‌دهد، نداریم و مقاومت همچنان باقی خواهد ماند و مردم لبنان باقی می‌مانند.

موضع ایران در حمایت از لبنان روشن و قاطع است

این نماینده ارشد حزب‌الله در ادامه با تأکید بر موضع قاطع ایران در حمایت از لبنان و گنجاندن این کشور در صدر اولویت‌های خود در توافق با آمریکا گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً روشن است و این کشور هیچ توافق‌نامه‌ای را قبل از خروج صهیونیست‌ها از لبنان امضا نخواهد کرد.

این اظهارات بعد از آن بیان شد که عصر دیروز رسانه‌های لبنانی از امضای توافق چارچوب میان دولت سرسپرده لبنان با رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر دادند؛ توافقی که عملاً زیر آتش امضا شده است و دولت نواف سلام بدون توجه به خون لبنانی‌هایی که در حملات مداوم صهیونیست‌ها به شهادت می‌رسند، تن به این توافق ننگین داد و نتانیاهو آن را دستاوردی برای خودش دانست.

گزارش منابع عربی، توافق چارچوب میان دولت لبنان با دشمن صهیونیستی، توافق بر سر «همزیستی مسالمت‌آمیز کنار یکدیگر» را تصریح می‌کند؛ همچنین بر اساس آن، ارتش لبنان مسئولیت امنیتی در مناطق آزمایشی را به‌عهده می‌گیرد و به رژیم صهیونیسی آنچه «حق پاسخگویی» خوانده شد، داده شده است.

اساس این ادعا، این توافق همچنین طرفین را ملزم به تشکیل کارگروه‌هایی برای تدوین یک توافق جامع صلح می‌کند.

این توافق در حالی صورت می‌گیرد که بخش‌هایی از خاک لبنان همچنان در اشغال رژیم متجاوز صهیونیستی است و این رژیم همچنان به تجاوزات خود به خاک لبنان ادامه می‌دهد و بر ادامه اشغالگری اصرار می‌ورزد.

روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی با عنوان «لبنان «توافق ننگین» را امضا کرد...، نتانیاهو: دستاوردی بزرگ برای اسرائیل!» نوشت: امروز هیئت‌های نمایندگی لبنان و دشمن اسرائیلی در واشنگتن یک «توافق‌نامه چارچوب» امضا کردند، همان‌طور که انتظار می‌رفت، مقامات لبنانی امتیازات رایگانی به دشمن دادند.

بر اساس این گزارش همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، مقامات لبنانی امتیازات بی‌قیدوشرطی به دشمن دادند که به آن اجازه می‌دهد در داخل آنچه «کمربند امنیتی» خوانده می‌شود آزادی عمل داشته باشد و به‌گفته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر دشمن، تا زمان «خلع‌سلاح حزب‌الله» در این کمربند باقی بماند.

این روزنامه در بخش دیگری از این گزارش به جزئیات این توافق اشاره کرد و به‌نقل از «کانال13» اسرائیل گزارش داد که این توافق شامل عقب‌نشینی اسرائیل در یک «مرحله آزمایشی» است که طی آن یگان‌های ارتش لبنان وارد عمل و جایگزین نیروهای اشغالگر می‌شوند.

