قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۶ تیر
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۶۵ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۶۶| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۶۵ میلیون تومان در معامله بود.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ 165 میلیون تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش، 85 میلیون و 500 هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۵ میلیون تومان فروخته شد
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