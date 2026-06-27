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قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۶ تیر

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۶۵ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۶۶
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14907 بازدید
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قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۶ تیر

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۶۵ میلیون تومان در معامله بود.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ 165 میلیون تومان در معامله بود.


آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، 85 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.


آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.


آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۵ میلیون تومان فروخته شد

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
6
پاسخ
فکر کنم طلای جهانی به زیر اونسی 1000 دلار هم برسه سکه به یمن همتی و زرگرها همچنان نیاد زیر 160 میلیون . خخخخخخخخخخخخخ
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