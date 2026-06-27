دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده شهید لاریجانی
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، با حضور در بیت شهید علی لاریجانی، اعضای خانواده آن شهید والامقام را مورد تفقد قرار داد.
به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی در جمع اعضای خانواده شهید لاریجانی، به بیان خصایص آن شهید والامقام پرداخت و اظهار کرد: ابعاد مختلف شخصیتی شهید لاریجانی، هنوز ناشناخته مانده است؛ آن شهید، یک شخصیت دانشمند، مدیر، مدبر، شجاع و دارای صراحتلهجه بود. شهید لاریجانی عاشق خدمت بود و کارنامه مدیریتی درخشانی داشت. نظام جمهوری اسلامی ایران با شهادت دکتر لاریجانی، سرمایه بزرگی را از دست داد و حقیقتاً جای ایشان خالی است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: دکتر لاریجانی، سال گذشته، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با پذیرش مسئولیت دبیری شورایعالی امنیت ملی، حقیقتاً ایثار کردند و امام شهیدمان از این انتصاب، خشنود بودند؛ ایشان در مدت کوتاهی که تا زمان شهادت، مسئولیت دبیری شعام را برعهده داشت، اقدامات و کارهای اساسی و تحولآفرینی را در این منصب شروع کرد.
رئیس عدلیه، شهید لاریجانی را مجاهدی نستوه دانست و عنوان کرد: من شاهد بودم که شهید لاریجانی پس از قبول مسئولیت دبیری شورایعالی امنیت ملی، چه جهد و تلاش شبانهروزی و مخلصانهای را برای تثبیت و تحکیم مؤلفههای امنیت ملی انجام دادند. ایشان مرتباً در حوزههای کاری مرتبط با امنیت ملی، با مسئولان بخشهای ذیربط جلسه برگزار میکردند و برای پیشبرد مسئولیتشان، حتی به دیدار اشخاصی میرفتند که شاید در مقطعی با او خوب رفتار نکرده بودند.
قاضیالقضات با اشاره به ویژگیهای مدیریتی شهید لاریجانی، خاطرنشان کرد: شهید دکتر لاریجانی در منصب دبیری شورایعالی امنیت ملی، توفیقات مطلوبی کسب کرد؛ چرا که هم قدرت پیگیری موضوعات مبتلابه و مرتبط را داشت و هم دانش بررسی آنها را؛ و ایضاً در این مسئولیت، شجاعت نیز به خرج داد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، اظهار داشت: شهید لاریجانی با فروتنی و تواضع تمام و کمال رفتار میکردند و در جلسات بعضاً مستمری که بویژه این اواخر با آن شهید داشتم، این تواضع و فروتنی نهادینهشده در شخصیت ایشان را کاملاً احساس میکردم. حقیقتاً با از دست دادن شهید لاریجانی، مغموم شدیم.
رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت یاد فرزند شهید دکتر لاریجانی، تصریح کرد: خداوند، شهید لاریجانی و فرزند برومندش که در کنار پدر به فیض شهادت نائل آمد را با جوان امام حسین (ع) حضرت علیاکبر (ع) محشور کند.
رئیس دستگاه قضا در پایان خطاب به همسر شهید لاریجانی، گفت: شما بزرگشدهی بیت عالمی فاضل همچون شهید مطهری هستید و توفیق دارید که هم فرزند شهید و هم همسر شهید و هم مادر شهید باشید؛ حقیقتاً طوبی به حال سرکارعالی.