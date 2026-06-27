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پاکستان: سفر رئیس‌جمهور ایران روابط را تقویت می‌کند

نخست‌وزیر پاکستان با ابراز خرسندی از سفر اخیر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به آن کشور، تأکید کرد که دستاوردهای سفر دکتر پزشکیان به تقویت تعاملات دوجانبه تهران و اسلام‌آباد منجر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۶۱
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پاکستان: سفر رئیس‌جمهور ایران روابط را تقویت می‌کند

«شهباز شریف» امروز طی سخنرانی در مراسم فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری نیروی دریایی پاکستان در بندر کراچی، به سفر هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اشاره کرد و افزود: این بازدید گویای روابط گرم و برادرانه دو کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی تأکید کرد: نتایج بازدید دکتر پزشکیان به تقویت هرچه بیشتر روابط ایران و پاکستان منجر می‌شود.

شهباز شریف افزود: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد افتخار بزرگی برای پاکستان است و اراده ما را برای برقراری صلح، محکم‌تر می‌کند.

وی اظهار داشت که پاکستان با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است؛ در عین حال، عزم اسلام‌آباد برای مبارزه بی‌وقفه با تروریسم، تزلزل‌ناپذیر است.

گفتنی است؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، روز سه‌شنبه ۲ تیر، دومین سفر رسمی خود را به پاکستان انجام داد.

وی به ترتیب با فیلد مارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش، آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دیدار کرد.

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