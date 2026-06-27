نخست‌وزیر پاکستان با ابراز خرسندی از سفر اخیر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به آن کشور، تأکید کرد که دستاوردهای سفر دکتر پزشکیان به تقویت تعاملات دوجانبه تهران و اسلام‌آباد منجر می‌شود.

«شهباز شریف» امروز طی سخنرانی در مراسم فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری نیروی دریایی پاکستان در بندر کراچی، به سفر هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اشاره کرد و افزود: این بازدید گویای روابط گرم و برادرانه دو کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی تأکید کرد: نتایج بازدید دکتر پزشکیان به تقویت هرچه بیشتر روابط ایران و پاکستان منجر می‌شود.

شهباز شریف افزود: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد افتخار بزرگی برای پاکستان است و اراده ما را برای برقراری صلح، محکم‌تر می‌کند.

وی اظهار داشت که پاکستان با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است؛ در عین حال، عزم اسلام‌آباد برای مبارزه بی‌وقفه با تروریسم، تزلزل‌ناپذیر است.

گفتنی است؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، روز سه‌شنبه ۲ تیر، دومین سفر رسمی خود را به پاکستان انجام داد.

وی به ترتیب با فیلد مارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش، آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دیدار کرد.