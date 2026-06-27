مفاد توافق چهارچوبی میان اسراییل و دولت لبنان

بر اساس این سند، ایالات متحده نقش ناظر و هماهنگ‌کننده اجرای توافق را بر عهده خواهد داشت و کمک‌های اقتصادی به لبنان نیز در چارچوبی شفاف ارائه خواهد شد.

جزئیات توافق چارچوبی میان اسرائیل و دولت لبنان منتشر شد؛ توافقی که نقشه راه اولیه برای پایان دادن به دهه‌ها خصومت، تقویت حاکمیت دولت لبنان و آغاز مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع صلح و امنیت را ترسیم می‌کند. بر اساس این سند، ایالات متحده نقش ناظر و هماهنگ‌کننده اجرای توافق را بر عهده خواهد داشت و کمک‌های اقتصادی به لبنان نیز در چارچوبی شفاف ارائه خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ مفاد توافق چارچوبی به شرح زیر است:

۱. پایان رسمی حالت جنگ و برقراری روابط همسایگی مسالمت‌آمیز میان دو کشور.



۲. خلع سلاح کامل و تأییدشده همه گروه‌های مسلح غیردولتی (به‌ویژه حزب‌الله) در سراسر لبنان.

۳. استقرار تدریجی نیروهای دفاعی لبنان (LAF) و عقب‌نشینی متناسب نیروهای اسرائیلی (IDF) در مناطق پایلوت.

۴. نظارت و تأیید فرآیند توسط آمریکا با ایجاد گروه هماهنگی نظامی سه‌جانبه.

۵. انحصار کامل دولت لبنان بر زور، سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح.

۶. اسرائیل تأکید می‌کند که هیچ جاه‌طلبی ارضی در لبنان ندارد.

۷. هر دو کشور حق ذاتی دفاع از خود را طبق منشور سازمان ملل متحد حفظ می‌کنند.

۸. آمریکا متعهد به بسیج کمک‌های بازسازی و اقتصادی برای لبنان با شفافیت کامل.

۹. ممنوعیت هرگونه انحراف وجوه بازسازی به گروه‌های مسلح غیردولتی.

۱۰. تشکیل فوری گروه‌های کاری برای تدوین توافقنامه جامع صلح و امنیت نهایی.