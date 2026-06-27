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حمله به ایست‌وبازرسی بانه+ جزییات

در حمله جمعه شب افراد مسلح ضدانقلاب به ایست‌وبازرسی در شهرستان بانه، 2 نفر از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند و 5 نفر دیگر مجروح شدند.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۲۰
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3850 بازدید
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حمله به ایست‌وبازرسی بانه+ جزییات

در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی در بانه، 2 نفر شهید و 5 نفر مجروح شدند.
 
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حمله جمعه شب افراد مسلح ضدانقلاب به ایست‌وبازرسی در شهرستان بانه، 2 نفر از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند و 5 نفر دیگر مجروح شدند.
 
بر اساس پیگیری و اطلاعات اختصاصی رسیده، هر دو شهید از نیروهای انتظامی بوده‌اند. همچنین در میان مجروحان نیز 2 نفر از نیروهای انتظامی، یک نفر از نیروهای سپاه پاسداران و دو نفر از افراد غیرنظامی حضور دارند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
10
پاسخ
ایست بازرسی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
8
پاسخ
ایست و بازرسی بین شهرهای بانه و سقز یکی از مهم ترین گلوگاه های امنیتی کشور است. باید به سرعت با عاملان این حمله برخوردی هلاک کننده و نابود کننده صورت پذیرد.
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