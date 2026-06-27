در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی در بانه، 2 نفر شهید و 5 نفر مجروح شدند.



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حمله جمعه شب افراد مسلح ضدانقلاب به ایست‌وبازرسی در شهرستان بانه، 2 نفر از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند و 5 نفر دیگر مجروح شدند.



بر اساس پیگیری و اطلاعات اختصاصی رسیده، هر دو شهید از نیروهای انتظامی بوده‌اند. همچنین در میان مجروحان نیز 2 نفر از نیروهای انتظامی، یک نفر از نیروهای سپاه پاسداران و دو نفر از افراد غیرنظامی حضور دارند.