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ادعای سنتکام درباره حمله به جنوب ایران

سنتکام مدعی عملیات محدود در ایران به دستور دونالد ترامپ شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۹۷
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11605 بازدید
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ادعای سنتکام درباره حمله به جنوب ایران

به گزارش تابناک، سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده مدعی شد: به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوزرآمریکا عملیات محدود در جواب شکست آتش بس توسط ایران در ایران آغاز شد.

بنا بر این گزارش، سنتکام اعلام کرد که امروز مواضع ذخیره‌سازی موشک و پهپاد و همچنین تاسیسات راداری ساحلی ایران را هدف حملات خود قرار داده است. 

طبق ادعای این سازمان، این اقدام در تلافی حمله پهپادی روز ۲۵ ژوئن ایران به کشتی باری «اور لاولی» (M/V Ever Lovely) با پرچم سنگاپور انجام شد؛ کشتی‌ای که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود.

سنتکام مدعی شده این حمله نقض آشکار توافق آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی بین‌المللی بوده است. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
حامد
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
2
پاسخ
اینا همش بهانه است
قبلا هم اشاره کردم که با شروع مسابقات ، ترامپ حتما حمله خواهد کرد !

توافق و این حرفا همش کشت البته به بز قسمت‌هایی که به نفع آرام سازی و سیاست خودشان باشد نه منافع ما .

کی بود کی بود ما نبودیم تغسیر آستین مون بود !!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مجیدجان تقصیر درسته تقصیر
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