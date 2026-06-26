ادعای سنتکام درباره حمله به جنوب ایران

به گزارش تابناک، سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده مدعی شد: به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوزرآمریکا عملیات محدود در جواب شکست آتش بس توسط ایران در ایران آغاز شد.

بنا بر این گزارش، سنتکام اعلام کرد که امروز مواضع ذخیره‌سازی موشک و پهپاد و همچنین تاسیسات راداری ساحلی ایران را هدف حملات خود قرار داده است.

طبق ادعای این سازمان، این اقدام در تلافی حمله پهپادی روز ۲۵ ژوئن ایران به کشتی باری «اور لاولی» (M/V Ever Lovely) با پرچم سنگاپور انجام شد؛ کشتی‌ای که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود.

سنتکام مدعی شده این حمله نقض آشکار توافق آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی بین‌المللی بوده است.