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جنگ تعرفه‌ای ترامپ و اروپا ادامه دارد!

کشورهای متعددی در اروپا در حال بحث درباره اجرای قریب‌الوقوع مالیات بر خدمات دیجیتال بر شرکت‌های آمریکایی هستند.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۷۲
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جنگ تعرفه‌ای ترامپ و اروپا ادامه دارد!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: کشورهای متعددی در اروپا در حال بحث درباره اجرای قریب‌الوقوع مالیات بر خدمات دیجیتال بر شرکت‌های آمریکایی هستند.

برخی از آن‌ها به واقع در آستانه انجام این کار هستند.

هر کشوری که چنین مالیاتی را اعمال کند، بلافاصله با تعرفه ۱۰۰٪ بر هر گونه کالاهای ارسالی به ایالات متحده مواجه خواهد شد.

این تعرفه بر هرگونه توافق تجاری با آن کشور، چه اجرا شده، چه امضا شده یا نشده، اولویت خواهد داشت.
تعرفه ۱۰۰٪ بلافاصله اعمال خواهد شد، اگر آن‌ها پیش بروند.

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