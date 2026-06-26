واکنش تند سپاه به ادعای برقراری خط ارتباطی ایران و آمریکا

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رد ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی مقامات آمریکایی، تأکید کرد هیچ خط ارتباطی مستقیمی میان ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز برقرار نشده و این موضوع «دروغ محض» است.

به گزارش تابناک، سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واکنش به ادعاهای برخی مقامات آمریکایی درباره ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا در موضوع تنگه هرمز، این ادعاها را به‌شدت تکذیب کرد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشت: «ادعای برقرار شدن خط مستقیم میان ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز دروغ محض است؛ چنین اتفاقی نه رخ داده و نه رخ خواهد داد.»

سخنگوی سپاه همچنین با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز افزود: «تنگه هرمز سرزمین ایران است و هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد.»