متلاشی شدن باند ۵۰ میلیون یورویی در آستارا

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستارا از دستگیری متهم پرونده ۵۰ میلیون یورویی و متلاشی شدن یک باند جعل اسناد دولتی در منطقه حیران خبر داد.

جواد حسن‌بیگی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اظهار داشت: دستگاه قضا همواره با توطئه القای فساد سیستماتیک از سوی دشمن مقابله کرده و با فسادهای موردی موجود نیز به طور قاطع برخورد می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی در همین راستا تصریح کرد که در پی برخورد با تخلفات ارزی، یک متهم در پرونده ۵۰ میلیون یورویی دستگیر و جهت طی مراحل قانونی روانه زندان شد.

این مقام قضایی در خصوص جعل اسناد دولتی در منطقه حیران آستارا بیان کرد: با اقدامات شبانه‌روزی، یک باند ساخت‌وساز غیرمجاز در این زمینه شناسایی و با ورود دستگاه قضایی متلاشی شد و دستگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب آستارا همچنین با اشاره به همکاری با سازمان زندان‌ها در خصوص اصلاح و بازپروری زندانیان، اظهار داشت: در بحث اشتغال زندانیان، تاکنون بیش از ۵۰ مددجو از این ظرفیت استفاده کرده و در انبارهای محصولات کشاورزی و شهرک صنعتی آستارا مشغول به کار هستند و تا پایان سال شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی حضور این افراد در بحث اشتغال‌زایی در اماکن مربوطه خواهیم بود.