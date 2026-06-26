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پ
عذرخواهی امارات برای هشدار اشتباه موشکی!
امارات بابت اختلال فنی که باعث ارسال هشدارهای اشتباه درباره حمله موشکی شد، عذرخواهی کرد.
کد خبر:
۱۳۸۱۵۶۴
تاریخ انتشار:
۰۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۵
26 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۱۵۶۴
|
۰۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۵
26 June 2026
|
3903
بازدید
3903
بازدید
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