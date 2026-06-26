۲۲ ملوان ایرانی نفتکش توقیفی به کراچی رسیدند+عکس

العربیه مدعی شد ۲۲ تن از خدمه ایرانی نفتکش گروگان گرفته شده از سوی آمریکا به پاکستان و سپس به ایران تحویل داده شدند.

برخی منابع ادعا کردند که آمریکا ۲۲ تن از خدمه نفتکش توقیف شده را به پاکستان تحویل داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، العربیه به نقل از این منابع اعلام کرد، پاکستان خدمه آزاد شده نفتکش ایرانی را به جمهوری اسلامی ایران تحویل داد.

منابع ایرانی هنوز درباره صحت و سقم این خبر اظهار نظری نکرده اند.

ارتش آمریکا که راهزنی دریایی از اقدامات معمول آن در دولت «دونالد ترامپ» شده است، در جریان محاصره دریایی ایران، اقدام به تعرض به کشتی‌های این کشور و در مواردی بازداشت خدمه آنها کرده است.

محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان پیشتر از آمادگی کشورش برای تسهیل بازگرداندن ایمن اتباع ایران از طریق خاک خود خبر داده بود.

