پیشبینی وزش باد شدید در استان تهران از عصر فردا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود. همچنین پیرو هشدار سطح زرد سوم تیرماه، امروز در بعضی ساعتها وزش باد شدید، در پارهای نقاط، به ویژه نیمه جنوبی و غربی استان، گاهی وزش باد خیلی شدید با گرد و خاک پیشبینی میشود.
شایان ذکر است پیرو هشدار سطح زرد امروز، این شرایط از عصر شنبه تا یکشنبه نیز مورد انتظار است.
براساس این گزارش، آسمان استان تهران فردا (۶ تیرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد، با حداقل و حداکثر دمای ۳۸ و ۲۳ درجه سانتیگراد و برای روز یکشنبه (۷ تیرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل و حداکثر دمای ۲۱ و ۳۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
همچنین اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد رنگ از افزایش وزش باد به ویژه در ساعات عصر و شب، از عصر فردا (۶ تیرماه) تا یکشنبه (۷ تیرماه) خبر داده و در ادامه آورده است: طی مدت مذکور در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعتها وزش باد شدید در استان تهران به ویژه نیمه جنوبی و غربی پیشبینی میشود.
بر همین اساس، احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید موقت و کاهش کیفیت هوا، امکان انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار به ویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان (طی شنبه و یکشنبه در مناطق شمالی به ویژه دامنهها و ارتفاعات گاهی رشد ابر و بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق) وجود دارد.
در همین راستا اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها و دکلها و داربستها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط در انجام امور عمرانی و احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست توصیه کرده است.