بقائی: آمریکا خودش محتاج «خیرات برای گرسنگان» است

سخنگوی وزارت امور خارجه امروز با بیان اینکه آمریکا خود به شدت نیازمند احسان و خیرات برای حل مشکل گرسنگی است، عنوان کرد: طبق گزارش سازمان تغذیه آمریکا ۴۷ میلیون نفر آمریکایی با ناامنی غذایی روبرو هستند و هر روز با چالش‌ گرسنگی و تبعات بهداشتی و اجتماعی آن دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (جمعه) پنجم تیرماه، در پیامی درباره وضعیت گرسنگی در آمریکا نوشت: آمریکا خود به شدت نیازمند احسان و خیرات برای حل مشکل گرسنگی است. طبق گزارش «سازمان جهانی آموزش خدمات گرسنگی»World Hunger Education Service، «در ایالات متحده، بیش از ۴۷ میلیون نفر، شامل یک نفر از هر پنج کودک، از دسترسی به غذای کافی برای یک زندگی سالم محروم هستند. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، تعداد افرادی که با ناامنی غذایی مواجه‌ هستند، ۴.۲ میلیون نفر افزایش یافته است.»وی در شبکه ایکس نوشت: طبق گزارش سازمان «تغذیه آمریکا» Feeding America، «چهل و هفت میلیون نفر آمریکایی با ناامنی غذایی روبرو هستند و هر روز با چالش‌ گرسنگی و تبعات بهداشتی و اجتماعی آن دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.»بقائی خاطرنشان کرد: البته خبر خوب این است که مدتی است مقام‌های آمریکایی دیگر نباید چنین آمارهای ناخوشایندی را ببینند چون بعد از ۳۰ سال گزارش‌دهی مستمر سالانه درباره وضعیت ناامنی غذایی و گرسنگی در آمریکا، وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) از سپتامبر ۲۰۲۴ بی‌سر و صدا تهیه این گزارش را متوقف کرد. ... و بدین ترتیب اکنون نزدیک به دو سال است که مشکل گرسنگی در آمریکا حل شده است!