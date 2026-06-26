ساعت بیدارباش برای ایران در بامداد خمار؛ عصر جدید فوتبال جهان در روز شانزدهم جام جهانی
شانزدهمین روز جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی برگزار میشود که تکلیف سه گروه دیگر مرحله مقدماتی مشخص خواهد شد؛ شبی که نگاه فوتبالدوستان ایرانی بیش از هر چیز به دیدار تیم ملی ایران مقابل مصر دوخته شده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در شانزدهمین روز به ایستگاه پایانی گروههای G - H - I میرسد. جایی که علاوه بر تعیین تیمهای صدرنشین، آخرین معادلات صعود مستقیم و همچنین رقابت برای قرار گرفتن در رتبه سوم (برای صعود به عنوان هشت تیم برتر سوم) این گروهها شکل خواهد گرفت.
در گروه G، پیچیدهترین معادلات این شب دیده میشود؛ جایی که هر چهار تیم همچنان شانس صعود دارند. مصر با چهار امتیاز صدرنشین است و ایران و بلژیک با دو امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند. نیوزیلند نیز با یک امتیاز هنوز از گردونه رقابت خارج نشده است. بازیهای این گروه به صورت همزمان در بامداد شنبه به وقت تهران برگزار میشود و ایرانیان زیادی در مرز پرگهر، چشمان خمار خواب خود را به صفحات موبایل و تلویزیون میدوزند تا شاهد آخرین نبرد تیم ملی در مرحله گروهی جام جهانی باشند.
ایران در دیدار مستقیم با مصر، در صورت کسب پیروزی بدون توجه به نتیجه بازی دیگر، راهی مرحله حذفی خواهد شد و حتی میتواند صدرنشین گروه شود. مصر هم که با ۴ امتیاز تقریباً خیالش از صعود راحت است، سرنوشتش برای تعیین جایگاه در گروه به عنوان تیم اول، دوم یا سوم هنوز مشخص نیست و این اتفاق در دستان خودش است. تساوی ایران مقابل مصر، میتواند شانس صعود شاگردان امیر قلعهنویی را حفظ میکند، اما جایگاه نهایی آنها به نتیجه دیدار بلژیک و نیوزیلند بستگی خواهد داشت. اگر بلژیک و نیوزلند به تساوی بدون گل یا یک - یک برسند، ایران حتی این شانس را دارد با تساوی مقابل مصر و با قانون گل زده بیشتر، به عنوان تیم دوم گروه صعود کند. اگر هم دیدار بلژیک و نیوزیلند با پیروزی یکی از دو تیم همراه شود، سرنوشت ایران با تساوی، متفاوت خواهد بود. شکست هم که به طور قطع منجر به حذف تیم ملی خواهد شد. بلژیک که با پیروزی مقابل نیوزلند فارغ از هر نتیجهای در دیدار همزمان صعودش قطعی است، با تساوی و ۳ امتیازی شدن هم شانس صعود دارد، اما نیوزلند برای صعود باید به پیروزی برسد.
در گروه H نیز هر چهار تیم همچنان امیدوار به صعود هستند. اسپانیا با چهار امتیاز در صدر قرار دارد و اروگوئه و کیپورد با دو امتیاز در تعقیب این تیم هستند. عربستان سعودی نیز با یک امتیاز، هنوز شانس صعود را از دست نداده است. تقابل مستقیم اسپانیا و اروگوئه پرهیجان خواهد بود، جایی که شاید اسپانیا خیالش از صعود راحت است، اما صعود به عنوان تیم اول، دوم یا سوم تفاوت دارد. اروگوئه برای صعود با خیال راحت باید پیروز شود، اما مساوی هم شانس آنها را برای صعود زنده نگه میدارد. کیپورد هم به طور حتم با پیروزی مقابل عربستان صعود میکند، اما مساوی هم امیدهای آنها را زنده نگه میدارد، در شرایطی که عربستان برای صعود فقط باید به ۳ امتیاز برسد.
در گروه I اما شرایط متفاوت است. فرانسه و نروژ با شش امتیاز، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کردهاند و تنها برای تعیین صدرنشین گروه مقابل هم قرار میگیرند. احتمالاً در این دیدار جذاب، تقابل امباپه و هالند هم به عنوان دو مدعی آقای گلی و البته ستارههای عصر جدید فوتبال جهان پس از رونالدو و مسی، جذاب و تماشایی باشد. در بازی دیگر این گروه، عراق و سنگال که هر دو بدون امتیاز هستند، آخرین فرصت خود را برای کسب سه امتیاز و حفظ امیدهای اندک صعود به عنوان یکی از تیمهای برتر سوم جستوجو میکنند و تنها پیروزی میتواند امید آنها را در جدول تیمهای سوم زنده نگه دارد.
در پایان رقابتهای امشب، پرونده مرحله گروهی سه گروه دیگر نیز بسته خواهد شد و بخش مهمی از جدول مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شکل میگیرد.
اینجا میتوانید کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز شانزدهم جام جهانی به شرح زیر است:
نکته: تمامی بازیها به وقت محلی در روز جمعه برگزار میشود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، برنامه بازیها در دو روز جمعه و شنبه است.
جمعه، ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ جون ۲۰۲۶)
- نروژ - فرانسه (گروه I)، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو، ماساچوست (ساعت ۱۵ به وقت محلی)
- سنگال - عراق (گروه I)، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بیاماو فیلد، تورنتو (ساعت ۱۵ به وقت محلی)
شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ جون ۲۰۲۶)
- کیپورد - عربستان سعودی (گروه H)، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه انآرجی، هیوستون (ساعت ۱۹ جمعه به وقت محلی)
- اروگوئه - اسپانیا (گروه H)، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا (ساعت ۱۸ جمعه به وقت محلی)
- نیوزیلند - بلژیک (گروه G)، ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه بیسی پلیس، ونکوور (ساعت ۲۰ جمعه به وقت محلی)
- مصر - ایران (گروه G)، ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل (ساعت ۲۰ جمعه به وقت محلی)