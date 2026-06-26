شوک اکوادور به آلمان صدرنشین؛ ساحل عاج با دبل پپه راهی مرحله حذفی شد

ساحل عاج با پیروزی برابر کوراسائو به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد و اکوادور نیز با شکست آلمان، پایان شیرینی برای حضورش در مرحله گروهی رقم زد و تقریباً صعودش قطعی شد.

شکست آلمان مقابل اکوادور جایگاه صدرنشینی ژرمن‌ها را تغییر نداد، اما شوک بزرگی به یکی از مدعیان جدی قهرمانی بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدارهای هفته پایانی گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ پنجشنبه شب برگزار شد و در پایان، آلمان و ساحل عاج به عنوان تیم‌های اول و دوم این گروه راهی مرحله حذفی شدند.

آلمان در ورزشگاه متلایف رادرفورد نیوجرسی و از ساعت ۲۳:۳۰‌ پنجشنبه شب (ساعت ۱۶ به وقت محلی) در حالی به مصاف اکوادو رفت که پیش از آغاز مسابقه با ۶ امتیاز صعود و صدرنشینی خود را قطعی کرده بود و در پایان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

ژرمن‌ها خیلی زود و در دقیقه ۲ توسط لروی سانه به گل رسیدند، اما اکوادور در دقیقه ۹ با گل نیلسون آنگولو بازی را به تساوی کشاند. اکوادوری‌ها در ادامه نیز نمایش جسورانه‌ای داشتند و سرانجام گونزالو پلاتا در دقیقه ۷۷ گل دوم را به ثمر رساند تا یکی از شگفتی‌های مرحله گروهی رقم بخورد. با وجود این شکست، آلمان به لطف نتایج دو دیدار نخست، صدرنشین گروه E باقی ماند.

در دیگر دیدار همزمان که در ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد فیلادلفیا برگزار شد، ساحل عاج با نتیجه ۲ بر صفر از سد کوراسائو گذشت و صعود خود را قطعی کرد.

نیکولاس پپه ستاره بی‌چون و چرای این مسابقه بود و با گلزنی در دقایق ۷ و ۶۴ هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. ساحل عاج که پیش از این مسابقه با یک برد و یک شکست سه امتیازی بود، با این پیروزی ۶ امتیازی شد و به عنوان تیم دوم گروه E راهی مرحله حذفی شد.

در پایان رقابت‌های این گروه، آلمان با وجود شکست برابر اکوادور، با ۶ امتیاز و برتری در معیارهای تعیین رتبه، صدرنشین شد و ساحل عاج نیز با ۶ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد. اکوادور با ۴ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت و تقریباً صعودش به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به مرحله حذفی را قطعی کرد، اما روی کاغذ همچنان باید منتظر پایان دیدارهای گروهی باشد. کوراسائو نیز در اولین تجربه حضورش در این تورنمنت، با یک امتیاز به کار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ پایان داد.