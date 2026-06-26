حمله کور تروریستی در مراسم عزاداری سراوان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ساعتی قبل تیراندازی کور تروریستی در نزدیکی مسجد جامع شهر سراوان رخ داد که در پی آن تروریست‌ها سراسیمه از محل گریختند.

این اقدام هیچگونه تلفاتی در پی نداشت و خوشبختانه شهروندی در پی آن آسیب ندید.

هم اکنون آرامش در شهر برقرار شده و مردم عزادار در حال برگزاری مراسم شام غریبان شهدای کربلا هستند.