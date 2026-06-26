ادعای رژیم صهیونیستی درباره ترور ۶ عضو حزب الله
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که ۶ عضو حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده و به شهادت رسانده است.
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به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد ۵ عضو حزبالله در شهرک زوطر شرقی و پس از نزدیک شدن به نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفتند.
ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شده که نیروی هوایی این رژیم، یک عضو حزبالله را که به ادعای رژیم تل آویو «تهدیدی برای نیروهای اسرائیلی در ارتفاعات علیالطاهر در جنوب لبنان بود» کشته است.
حملات رژیم صهیونیستی به لبنان درحالی صورت میگیرد که آتش بس در لبنان، بخشی از یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکاست، اما رژیم صهیونیستی همچنان به نقض این آتش بس ادامه میدهد.
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