اعطای دکترای افتخاری جراحی قلب به پزشکیان + عکس
طی مراسمی ویژه در کاخ نخستوزیری پاکستان، دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی این کشور به رئیسجمهور اسلامی ایران اعطا شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۸۶| |
4644 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در مراسم ویژهای در کاخ نخستوزیری پاکستان، دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی پاکستان به دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران اعطا شد.
در این مراسم که با حضور شماری از مقامهای ارشد پاکستانی برگزار شد، از خدمات علمی و جایگاه حرفهای دکتر پزشکیان در حوزه پزشکی و جراحی قلب تقدیر به عمل آمد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
پزشکیان خودش مدرک بسیار معتبر دکترای جراحی قلب از دانشگاههای علوم پزشکی خیلی خوب کشورمون داره، تجربه و مهارتش هم در جراحی خیلی خوب بوده و نیازی به این ادا و اطوارها نداره. پس چرا بیخودی بهش مدرک مزخرف افتخاری میدن؟!
ایشون که جراح قلب هستن،پس دکترای افتخاری جراح قلب دیگه چه صیغه ایه؟
یک دکترای جراحی قوزک پا هم به من بدید.دایم قوزک پام میخوره به دیوار