اعطای دکترای افتخاری جراحی قلب به پزشکیان + عکس

طی مراسمی ویژه در کاخ نخست‌وزیری پاکستان، دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی این کشور به رئیس‌جمهور اسلامی ایران اعطا شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در مراسم ویژه‌ای در کاخ نخست‌وزیری پاکستان، دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی پاکستان به دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران اعطا شد.

در این مراسم که با حضور شماری از مقام‌های ارشد پاکستانی برگزار شد، از خدمات علمی و جایگاه حرفه‌ای دکتر پزشکیان در حوزه پزشکی و جراحی قلب تقدیر به عمل آمد.