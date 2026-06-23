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اعطای دکترای افتخاری جراحی قلب به پزشکیان + عکس

طی مراسمی ویژه در کاخ نخست‌وزیری پاکستان، دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی این کشور به رئیس‌جمهور اسلامی ایران اعطا شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۸۶
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4644 بازدید
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۶

اعطای دکترای افتخاری جراحی قلب به پزشکیان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در مراسم ویژه‌ای در کاخ نخست‌وزیری پاکستان، دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی پاکستان به دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران اعطا شد.

در این مراسم که با حضور شماری از مقام‌های ارشد پاکستانی برگزار شد، از خدمات علمی و جایگاه حرفه‌ای دکتر پزشکیان در حوزه پزشکی و جراحی قلب تقدیر به عمل آمد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
1
پاسخ
درود بر رئیس جمهور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
0
پاسخ
پزشکیان خودش مدرک بسیار معتبر دکترای جراحی قلب از دانشگاههای علوم پزشکی خیلی خوب کشورمون داره، تجربه و مهارتش هم در جراحی خیلی خوب بوده و نیازی به این ادا و اطوارها نداره. پس چرا بیخودی بهش مدرک مزخرف افتخاری میدن؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
0
پاسخ
ایشون که جراح قلب هستن،پس دکترای افتخاری جراح قلب دیگه چه صیغه ایه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
1
2
پاسخ
پس معلوم شد جراح قلب هم نبوده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
1
1
پاسخ
یک دکترای جراحی قوزک پا هم به من بدید.دایم قوزک پام میخوره به دیوار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
1
3
پاسخ
لطفا و خواهشا اگر میشه نگهش دارین واسه خودتون .
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