ازبکستان مقابل پرتغال حرفی برای گفتن نداشت؛ حذف دومین ایتالیایی جام جهانی

تیم ملی پرتغال در شرایطی که بازی نخست خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با مساوی پشت سر گذاشته بود، در بازی با ازبکستان به بهترین شکل ممکن به پیروزی رسید.

رونالدو در شبی که تیم ملی پرتغال به بردی قاطعانه مقابل ازبکستان دست یافت، درخشید و توانست با دو گل برای اولین بار در تاریخ جام جهانی بریس کند و البته به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شود که در شش جام جهانی گلزنی می‌کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی پرتغال و ازبکستان در دور دوم دیدارهای گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (سه‌شنبه) به وقت تهران (ساعت ۱۲ به وقت محلی) در ورزشگاه ان‌آرجی شهر هیوستون به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی پرگل ۵ بر صفر پرتغال به اتمام رسید.

گل‌های این دیدار را کریستیانو رونالدو (دقایق ۷ و ۳۹)، نونو مندس (دقیقه ۱۷)، عبدووحید نعمتوف (دقیقه ۶۰ - گل‌به‌خودی) و رافائل لیائو (دقیقه ۸۷) وارد دروازه ازبکستان کردند.

گل اول پرتغال توسط کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶ به ثمر رسید و او توانست با جایگیری خوب میان مدافعان ازبکستان پاس خوب کانسلو را تبدیل به گل کند. گل دوم که از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رسید، رونالدو نشان داد که قصد دارد مستقیم ضربه بزند اما نونو مندس این کار را انجام داد تا هم دروازه‌بان ازبکستان و هم دیوار دفاعی را فریب دهد و توپ را به تور دروازه بچسباند.

پس از دو گلی که پرتغال به ثمر رساند، شاگردان فابیو کاناوارو پیش کشیدند و شهامت حمله کردن پیدا کردند که در دقیقه ۲۹ با یک ضربه دیدنی از پشت محوطه جریمه هم به گل رسیدند، اما در بازبینی فیلم گل در اتاق VAR باتوجه به خطای بازیکن ازبکستان پیش از به ثمر رسیدن ضربه، این گل مردود اعلام شد.

در حالی که ازبک‌ها برای گلزنی عطش داشتند و حمله می‌کردند، پرتغال یک ضد حمله ترتیب داد و برونو فرناندز با یک پاس دقیق رونالدو را در موقعیت تک به تک با نعمتوف قرار داد تا پرتغال به سومین گل و رونالدو به دومین گل خود در این بازی برسد. نیمه نخست در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم عطش پرتغالی‌ها برای گلزنی بیشتر شد و ازبک‌ها در حال دفاع کردن بودند تا فاصله بیشتر نشود؛ در یک کار تمرین شده روی ضربه ایستگاهی، رونالدو از توپ جدا شد و پشت مدافعان ازبکستان قرار گرفت تا فرناندز به او پاس بدهد، اما خروج به موقع نعمتوف مانع از هت‌تریک رونالدو شد و تن به کرنر داد. با این حال کرنر ارسالی پرتغالی‌ها پس از چند برخورد به بازیکنان دو تیم در نهایت با دست نعمتوف تبدیل به گل‌به‌خودی و چهارمین گل بازی شد. گل پنجم هم در نهایت توسط رافائل لیائو دقیقه ۸۷ وارد دروازه ازبکستان شد تا نتیجه خوبی برای پرتغالی‌ها به ثمر برسد.

با این نتیجه اگرچه صعود پرتغال تا حدود زیادی قطعی شده است، اما هنوز روی کاغذ این اتفاق رخ نداده با این حال ازبکستان از جام جهانی حذف شد. این اتفاق در حالی رقم خورد که کاناوارو، سرمربی ایتالیایی ازبک‌ها پس از وینچنزو مونتلا، هموطنش روی نیمکت ترکیه، دومین ایتالیایی حذف شده از جام جهانی بود. در حالی که تیم ملی ایتالیا به عنوان دومین تیم پرافتخار جام جهانی برای سومین دوره پیاپی موفق به حضور در جام جهانی نشد.